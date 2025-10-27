李強認對美貿易下降 籲中新加強團結協作

【on.cc東網專訊】國務院總理李強周日（26日）在新加坡與該國副總理顏金勇，共同出席中新工商界座談會。李強談及中美貿易摩擦和中國經濟前景時，強調中國經濟擁有穩健運行的堅實基礎，雖然中美在貿易上存在分歧，中國對美貿易有所下降，但對全球貿易一直保持增長，這體現出中國經濟的韌性。

李強致詞時提到，國際形勢正發生深刻變化，一些單邊主義、保護主義行為嚴重衝擊國際經貿秩序，對中新經濟都造成較大影響，兩國更應進一步加強團結協作，共同應對新挑戰。他展望未來，認為中新合作將不斷提質升級，包括從「要素互補」到「協同創新」，從「雙邊合作」到「三方合作」，從「參與全球分工」到「共同引領規則」。他介紹剛閉幕的中共二十屆四中全會和「十五五」規劃情況，承諾中國將堅定推進高水平對外開放，進一步放寬市場准入，持續優化營商環境，對內外資企業一視同仁，積極解決企業的合理關切，支持中新企業實現更大發展。

顏金勇表示，新方致力與中方推進全方位高質量的前瞻性夥伴關係，願以今年兩國建交35周年為契機，本着相互尊重、互利互惠精神，擴大貿易、投資規模，拓展數字經濟、綠色經濟等新興領域合作，加強多邊協作，實現共同發展。與會工商界代表則稱，新加坡企業看好中國發展前景，將持續投資中國。兩國工商界願進一步加強對接，深化多領域合作。

