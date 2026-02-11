李強贛州調研 要求提升稀土產業發展效益

【on.cc東網專訊】國務院總理李強周一（9日）至周二（10日）在江西省贛州調研，期間與稀土企業和科研機構負責人舉行座談。他指出要合理開發稀土資源，努力打造稀土科技創新高地，不斷提升稀土產業發展質量和效益。

贛州是中國的稀土開採重鎮，李強考察中國科學院贛江創新研究院和有關稀土企業，了解稀土領域科研進展和成果轉化情況，參觀生產線和產品。他表示，稀土在發展先進製造業、推動綠色低碳轉型等方面的重要價值日益凸顯，要加強統籌規劃、優化產業布局、健全回收體系、提高節約集約利用水平。同時，要堅持生態保護優先，完善生產加工各環節的綠色標準體系，促進全周期綠色化發展。

李強強調，要聚焦基礎研究、應用研究，積極推進關鍵核心技術攻關，促進產學研用深度融合，拓展稀土科技在新能源、新材料等領域的應用，推動全產業鏈協同聯動、暢通循環。

