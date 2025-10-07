李強10月訪北韓 出席勞動黨重要慶典

（法新社北京7日電） 中國外交部今天宣布，中國國務院總理李強9日至11日將訪問北韓，參加朝鮮勞動黨建黨80週年慶祝活動，並對北韓進行正式友好訪問。

儘管雙邊關係因北韓核計畫時有緊張，中國與北韓近年來仍維持密切交流。

中國外交部發言人今天宣布，應朝鮮勞動黨中央委員會和朝鮮民主主義人民共和國政府邀請，中共中央政治局常委、國務院總理李強將於10月9日至11日率中國黨政代表團出席朝鮮勞動黨建黨80週年慶祝活動，並對北韓進行正式友好訪問。

數週前，北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）罕見地前往北京，與中國國家主席習近平一同出席抗戰勝利80週年的紀念活動與閱兵儀式。

中國長期是北韓在外交、經濟和政治上的重要支柱。