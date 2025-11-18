李強G20不見高市早苗 日持開放態度

【on.cc東網專訊】中國外交部發言人毛寧周一（17日）在例行記者會上證實，總理李強前往南非參加二十國集團（G20）領導人第20次峰會期間，沒有會見日方領導人安排。日本內閣官房長官木原稔周二（18日）回應稱，日方對於日中領導人會晤持開放態度。

G20領導人第20次峰會周六至下周日（22日至23日）將在南非約翰內斯堡舉行，中國外交部上周四（13日）確認李強將會出席。木原稔表示，日方尚未確定與其他任何國家領導人在G20期間會面安排，不反對日中兩國展開各種層面對話。

日本首相高市早苗周一（17日）在自民黨高層會議上透露，她周五至下周一（21日至24日）訪問南非，出席是次G20峰會。日媒披露，高市早苗計劃在峰會上與多國領導人舉行會談，對象包括印度總理莫迪、南非總統拉馬福薩及七大工業國集團（G7）歐洲國家首腦等。

