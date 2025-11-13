李彩華生日獲八舊腹肌型男陪伴 圈中小富婆傳擁12套物業身家逾兩億

李彩華（Rain）當年以兼職模特兒身份入行及後轉為歌手，經典歌曲包括《你唔愛我啦》、《愛一個人原來不易》、《分手勿語》等等。曾拍攝電影和電視劇，惟近年轉戰內地發展搵真銀，工作接踵而來，有指李彩華已躋身圈中富婆之列，身家逾2億港元。近日（11日）係Rain嘅42歲生日，正日要喺工作中度過，不過佢喺生日前夕已經約咗好友慶生，仲有擁八舊腹肌嘅型男陪伴添呀！

李彩華喺IG上載多張慶生靚相，並留言話：「🎂🎂冇錯🎂🎂生日就梗係要有八舊腹肌嘅型男賀一賀啦，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈」。喺照片中嘅李彩華著上紅色吊帶背心裙配上黑色皮褸，除咗手捧住蛋糕，身旁仲有一位大隻型男相伴。呢個PO一出，除咗唔少網民送上生日祝福之外，更有網民問呢位型男係唔係佢嘅男朋友。

之後，李彩華再出PO，留言表示大家誤會了：「Woooo 今次好多謝我好朋友獻出佢嘅八舊腹肌😍😍令大家誤會佢係我新男朋友🤣🤣仲有今次輯相好有feel，我呢個好朋友美女攝影師真係影得好有感覺，我真係好鍾意呀😍」。

李彩華曾與男星何遠恆拍拖3年分手，至2019年2月李彩華與內地商人黃彥書結婚，當時高調大晒恩愛，可惜因新冠疫情而長期分隔異地致感情生變，其婚姻僅維持短短19個月。其後，李彩華大爆有富二代向其求婚及畀一億佢，不過對方要求李彩華婚後唔可以拋頭露面，最終選擇拒絕對方；而佢亦曾透露離婚後身邊不乏追求者，鍾情「弟弟」嘅佢仲話追求者大多數都係00後嘅小鮮肉。李彩華不時周遊列國，持有香港、澳州、英國及泰國等地一共12個物業，亦收藏多款名牌手袋；2022年拍攝劇集《家族榮耀》，更因劇情需要拿出私藏品，包括手袋、首飾，甚至是睡衣，被指如同時裝騷一樣。

