李思捷承認有拍拖十年以上女友 對婚姻有共識︰爭嗰張紙啫

曾被網民選為「十大最討厭藝人」之一嘅李思捷，過去曾受多項負面新聞纏身，當中唔少都係緋聞，對象由味之天使「春卷」王寶葆、馮鎵瀠（Naomi）到大佢一截嘅陳雅倫都榜上有名。不過近年思捷似乎修心養性﹐早前佢接受資深傳媒人汪曼玲訪問時，直認有位拍拖十年以上嘅女友。

李思捷

訪問中李思捷大讚女友「靚到不得了」，汪曼玲亦形容思捷女友好高大。能夠令佢定落嚟，李思捷認為同女友好大關係，亦認同汪曼玲指「女友俾到你家嘅感覺」。「我喺出面嘻嘻哈哈，冇我同佢兩個開支紅酒傾吓偈咁開心，原來可以咁樣」。樣靚同好傾之外，李思捷又指女友好關心朋友，而且唔怕蝕底唔計較。

廣告 廣告

李思捷曾於加拿大留學

交往多年，李思捷對要唔要結婚唔太在意，兩度表示「爭嗰張紙啫」，而且對方未有要求過，但一旦「如果有一日問『點解仲未簽呀』，咁我咪簽囉」。

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！