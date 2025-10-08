Meme 圖「Blinking White Guy」主角化身慈善力量
李思捷承認有拍拖十年以上女友 對婚姻有共識︰爭嗰張紙啫
曾被網民選為「十大最討厭藝人」之一嘅李思捷，過去曾受多項負面新聞纏身，當中唔少都係緋聞，對象由味之天使「春卷」王寶葆、馮鎵瀠（Naomi）到大佢一截嘅陳雅倫都榜上有名。不過近年思捷似乎修心養性﹐早前佢接受資深傳媒人汪曼玲訪問時，直認有位拍拖十年以上嘅女友。
訪問中李思捷大讚女友「靚到不得了」，汪曼玲亦形容思捷女友好高大。能夠令佢定落嚟，李思捷認為同女友好大關係，亦認同汪曼玲指「女友俾到你家嘅感覺」。「我喺出面嘻嘻哈哈，冇我同佢兩個開支紅酒傾吓偈咁開心，原來可以咁樣」。樣靚同好傾之外，李思捷又指女友好關心朋友，而且唔怕蝕底唔計較。
交往多年，李思捷對要唔要結婚唔太在意，兩度表示「爭嗰張紙啫」，而且對方未有要求過，但一旦「如果有一日問『點解仲未簽呀』，咁我咪簽囉」。
