李思穎衛冕全運會女子公路單車金牌 賽後感激隊友無私為她護航 稱奪金是全隊努力(郭寶鴻報道)

【Now新聞台】全運會女子公路單車，李思穎成功衛冕，為港隊取得今屆競賽項目第二金。李思穎賽後感激一眾隊友

無私奉獻，沿途為她護航，奪金是全隊的努力。

珠海博物館是起點，亦是港隊終極登頂的一點，101人參賽，97個落場，踩138.7公里。

穿起湖水藍色衫、背負單車港隊歷來第11金使命，初段兩人帶出為大戰揭幕，過了半小時，落到加林山隧道，換了內蒙古趙豆豆帶頭，港隊連隨主車群很快追上。

平路為主，橋位高海拔20米，上升幅度最大，踩斜路亦很當風，越過橫琴大橋，順時針環島踩四個圈，之後再沿路折返，這段長86公里，港隊眾志成城沿途掩護李思穎，梁寶儀等隊友合力護航。

公路單車女子個人賽金牌得主李思穎：「完全是一個無私奉獻的精神，我覺得要很多謝大家，真的很特別。」

94號一直埋藏在主車群，踩了近兩小時才第一次現身，期間3次意外，吉林孫亞楠第一個退出；另一次波及數個車手，河南馬永潔由救護人員送走，回程珠海。

爭標之路還有26.35公里，5人領先集團一度想放甩，這次到梁穎儀不惜力氣追趕，引領主車群，經過兩條隧道、人工島及過橋後直入戲肉，黑龍江關思崎帶開過10秒，中間藍衫李思穎在人叢中一直等著機會，早一晚她向同房楊倩玉派定丸。

李思穎：「我有跟她分析各個情況，然後她跟我說了一句話『相信我』，讓我自己內心很安心。我能在場上全部做得好一點，但終點全都靠她的腿戰勝其他人。」

5名隊友相繼協助，早前去澳洲集訓備戰修成正果，最後數百米李思穎發揮強勁衝刺力帶出，沒受後面炒車影響，力壓廣東魏曉晴、黑龍江馮琳衛冕。

李思穎：「大家一直都用盡所有力幫我，直到最後，其實情況已經很混亂，甚至在想黑龍江難道真的要走到底，但幸運地隊友即使很辛苦，仍然全力地幫我追趕，在當刻我便想我不可以輸，因為是整隊人的努力。很興奮、很激動，今年付出的努力也是我這麼多年來最多的努力，亦知道這麼努力是有用的，一切也有回報。」

主教練達海飛4面獎牌目標，李思穎先贏第一金，兼獲得賽馬會優秀運動員獎勵計劃75萬元鼓勵。

一連三日在珠海的公路單車結束，港隊之後將會返回將軍澳單車館主場出擊，轉戰場地賽。

#要聞