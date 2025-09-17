李惠利同款PRADA護手霜為何爆紅？輕盈質地＋高級香氣，秋冬必入的韓國女生「手袋潮物」

小一入學2026丨小一自行分配學位懶人包
各位追求質感的女生們注意了！最近在韓國女生的手袋裡，最新必備的潮流單品是什麼？答案就是這支 PRADA 香氛護手霜！就連人氣女星李惠利也在用，輕盈質地加上高級香氣，難怪成為秋冬最受矚目的潮流小物！
這支護手霜最吸引人的，就是它標誌性的綠色 Prada 三角標誌包裝，小巧別緻，拿出來補擦也格外有品味。它不僅外型時尚，更擁有三重修護功效，專為雙手、指甲與指緣皮膚設計，讓你一次性呵護手部肌膚。
質地輕盈如精華液，推開後迅速吸收，完全不黏膩。成分注入高度保濕的乳木果油、能強化肌膚屏障的煙酰胺，以及帶來光澤感的鳶尾萃取，為手部肌膚帶來深層滋潤與修護。
這支護手霜最特別的是，它還是首支融入 Prada 高訂香氛的護手霜！它以清冷的中性木質花香為主調，優雅的鳶尾香氣低調而持久。擦完後，雙手就像噴了淡淡的香水一樣，高級感滿分，讓你時刻散發迷人氣息。
無論是放在手袋隨身使用，還是作為禮物送人都非常合適，這個秋冬想跟上潮流步伐，可積極考慮入手！
