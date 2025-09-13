李慧琼指曾去信國家海關總署 冀口岸能風險為本檢查行李等

【Now新聞台】第14屆全國人大常委會第17次會議周五在北京結束，全國人大常委李慧琼指，她在北京時曾去信國家海關總署反映，希望往來本港及內地的過關安排可以更便利，包括以風險為本檢查行李等。

李慧琼：「我們很希望可以進一步加快推動更多乘客或車輛可以在車上接受檢查，進一步加快檢查的安排，避免每逢假日或多流量時都會有塞車的情況，海關總署給我的訊息他們都是高度重視，但一如概往都需要些時間，我都會稍後再聯絡他們，希望可以約見他們或跟他們溝通，讓我們的通關安排可以進一步便利。」

#要聞