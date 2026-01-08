天文台一度發出霜凍警告 上水農地未見結霜
李慧琼當選立法會主席 5 票之差擊敗陳振英｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】第八屆立法會今日（8 日）選舉主席，由民建聯李慧琼以及金融界陳振英兩人角逐，立法會早上 9 時半舉行相關選舉論壇。經過兩小時的論壇和投票環節後，李慧琼以 47 張得票，擊敗 42 票的陳振英，當選立法會主席。《東網》引述消息指，選委會李浩然是唯一一名未有參與投票的議員。
李慧琼是繼范徐麗泰之後，同時身兼全國人大常委和立法會主席的議員，不過兩者情況稍有差異：范徐麗泰在 2008 年 3 月當選人大常委，當時她以避免角色衝突為由，向全國人大常委會請假，並繼續擔任立法會主席，至同年 9 月正式結束立法會主席和議員生涯。
陳振英競選提「一個維護、三個不會」
陳振英在開場發言時指，過往曾經擔任財委會正、副主席長達 7 年，熟悉議事規則。如果獲選為立法會主席，他承諾會全心全意履職，又期望提升秘書處效率，維護議會聲譽。他又提出「一個維護、三個不會」的選舉承諾，包括維護議員發言權利，不參與所屬板塊協調、不參與政府任何政策評論、不參與任何投票。陳振英又說，期望定期約見各政黨板塊，又會研究加強市民對立法會的認識，舉辦更多對外活動。
李慧琼：「有底氣，有信心」
至於李慧琼在在開場發言時就指，她擁有 17 年的議會經驗，曾擔任內會主席 9 年，現時「有底氣，有信心」出來競選主席，爭取各位的支持。李慧琼認為，如果當選立法會主席，將會在三個層面共同努力，包括在國家層面更好融入國家發展大局，她會同時利用自己作為人大常委的身份，作為政策對接橋樑。在香港層面，亦會建立更密切的行政立法互動，期望建設一個所有議員發揮都能夠所長的立法會。李又表示，期望優化立法會申訴部和研究部的工作。
是否「放行」緊急質詢 陳振英倡與政府商議 李慧琼：屬立法機關事權
在議員提問環節，選委會界別林振昇就提問，如果平衡行政與立法關係。他舉例指如有議員提出緊急質詢，但過往有機會因各項理由而遭拒絕，如果作為立法會主席，應該如何把關。
陳振英回應指，關於緊急質詢和休會辯論的提出，第六屆立法會期間已經就此修訂過《議事規則》。對於是否通過緊急質詢，陳振英認為需要跟特區政府商量，了解官員是否期望對外說明或採用其他方式處理，而不需要再在議員再作發言，認為「一定要同行政機關商議好」，以實踐行政立法之間的溝通互動。
李慧琼就表示，關於緊急質詢的準則已經在《議事規則》有寫明，不過她認為作為立法機關，她不會將行政機關放在最重要考慮當中，「因為（緊急質詢）呢個係立法機關嘅事權」，不過她同意處理每次情況時都要謹慎，因為「每個決定都係日後的先例。」
梁美芬關注如何處理議會受衝擊等緊急事故
另一名選委會界別議員梁美芬就提問，現時國際形勢險要，以往立法會都曾經遭遇示威者衝擊的事件，如果作為立法會主席，應該如何處理緊急事故，作出即時判斷，協助政府應付重大危機。
李慧琼回應指，認同國際形勢相當複雜，國家安全隱患仍然存在，作為議員必定會在大是大非問題上，「與國家站在一起，冇得妥協」。李慧琼並且提到，作為多年議員，她亦經歷過議會「最亂嘅時候」，深感「議會唔一定係完全太平」，作為主席必須要有擔當，全力推動議員配合維護國家安全，讓議會同時成為維護國家的橋頭堡和重要力量。
陳振英就表示，回想起第六屆立法會的情況，突發事故「隔幾日就出現一次」，當時議會需要跟秘書處與法律顧問作出即時判斷，找出解決方法，處理「反對派拉布」是其中的例子。至於在 2019 年 6 月，他和議會亦曾經跟身在議會的政府官員研究安全撤離議會的方案，明言自己對於處理這些情況「有晒經驗」，一旦當選主席又遇上類似事故，將會「帶領大家一齊度過」。
吳傑莊問對外考察 陳振英：避免讓公眾誤會「出去 hea」
同樣是選委會界別議員的吳傑莊就提問，兩位候選人如果當選主席，會否加強議員的對外職務考察，主席會否帶隊，另外又會考慮哪些地區和主題的考察。
陳振英就回應，為了維持香港的國際城市地位，適時的外訪交流是必須，如果當選主席，他會繼續適時規劃外訪何處，關注哪些產業，但他指外訪同時需要注重時機，評估效果，因為目前國際關係形勢複雜，不希望因為「不確定因素」而影響到考察成果。他又提到，官員近年多次走訪東盟、一帶一路和中東國家，他認為可以考慮配合政府官員的行程，在官員走訪後以議員身份再訪問這些地區。他又說，制定行程期間必定要做到「務實、節約、高效」，交通安排要恰如其分，行程緊湊，避免讓公眾認為議員透過外訪「出去 hea」。
至於李慧琼就表示，會繼續善用外聯內通機制，如果當選主席亦會一如以往跟各位議員商討到哪些國家或地區考察，以及關注哪些產業和議題。她認為，職務考察需要有實效，而她認為本港需要加強跟大灣區的交流，認為不定期讓立法會議員跟大灣區的人大代表交流是好主意，亦希望透過職務考察讓市民見到議員「做實事」。

有議員提「科學立法」 全場爆笑
【on.cc東網專訊】法律界議員陳曉峰關注如何落實「科學立法」和民主化；主持陳克勤遲疑片刻後，要求陳曉峰定義何謂「科學立法」，當時有其他議員發笑，兩名候選人亦當場大笑。陳曉峰解釋，「科學立法」是「過程的科學」，是國家立法中其中一個方向。on.cc 東網 ・ 5 小時前
李慧琼當選新一屆立法會主席 陳振英：完全信服選舉結果
【Now新聞台】民建聯李慧琼當選新一屆立法會主席。今次選舉是不記名方式投票，有89位議員參與，選委界議員李浩然缺席。最後李慧琼獲得47票，以五票之微勝出，擊敗對手來自金融界、G19的陳振英。多名議員在公布結果後，隨即祝賀李慧琼當選新任立法會主席。陳振英在會後表示，已盡最大努力，完全信服選舉結果，未來會繼續跟李慧琼合作，一同跟進立法會事務，顯示議員團結一致。至於會否擔任內會主席或財委會主席，就持開放態度。立法會主席選舉落選人陳振英：「是大家的選擇，輸多少票其實不重要，輸一票都是輸，即像我們以前做運動員踢足球，輸一球、一比零，亦是輸了比賽，都是失去三分，所以我又不會覺得有所謂不甘心的地方。將來的話，內會、財會或其他崗位，正如我當選(議員)當天都說得很清楚，其實我自己持開放態度，如果大家覺得我合適擔任甚麼崗位，我都樂意承擔相關的職務。」 #要聞now.com 新聞 ・ 2 小時前
兩張問題票不視作廢票 李浩然缺席沒投票
【on.cc東網專訊】立法會今日(8日)選舉新任主席，兩名議員競逐。90名議員中，據悉選委會界別議員李浩然缺席，故在座89名議員參與投票。on.cc 東網 ・ 3 小時前
