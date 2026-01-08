李慧琼當選新一屆立法會主席 陳振英：完全信服選舉結果

【Now新聞台】民建聯李慧琼當選新一屆立法會主席。

今次選舉是不記名方式投票，有89位議員參與，選委界議員李浩然缺席。最後李慧琼獲得47票，以五票之微勝出，擊敗對手來自金融界、G19的陳振英。多名議員在公布結果後，隨即祝賀李慧琼當選新任立法會主席。

陳振英在會後表示，已盡最大努力，完全信服選舉結果，未來會繼續跟李慧琼合作，一同跟進立法會事務，顯示議員團結一致。至於會否擔任內會主席或財委會主席，就持開放態度。

立法會主席選舉落選人陳振英：「是大家的選擇，輸多少票其實不重要，輸一票都是輸，即像我們以前做運動員踢足球，輸一球、一比零，亦是輸了比賽，都是失去三分，所以我又不會覺得有所謂不甘心的地方。將來的話，內會、財會或其他崗位，正如我當選(議員)當天都說得很清楚，其實我自己持開放態度，如果大家覺得我合適擔任甚麼崗位，我都樂意承擔相關的職務。」

