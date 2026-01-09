李慧琼當選立法會主席 得票險勝基本盤成疑 港澳辦讚競爭激烈「迸發民主活力」｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】立法會昨（8 日）舉行主席選舉，李慧琼以 47 票險勝 42 票的陳振英。《明報》專欄「聞風筆動」今（9 日）引述消息指，民建聯為保李慧琼勝選，除了出動譚耀宗等黨內元老出面游說外，民建聯亦在選前承諾，如果李慧琼勝選，民建聯成員稍後不會再爭奪內會副主席、財會主席等重要職位。另外，港澳辦今日又以「港澳平」署名撰文，稱今次立法會主席選舉成功，再次證明新選舉制度是一套好制度，實踐了「『愛國者治港』下香港高質量民主」，再次彰顯「新選舉制度的先進性優越性。」

兩三名議員若倒戈隨時「翻盤」

選委界李浩然因飛機延誤，成為唯一一名沒有在主席選舉中投票的立法會議員。《明報》專欄引述一名議員指，李浩然跟陳振英同屬「G19」陣營，如果李浩然能趕及投票，李慧琼跟陳振英的得票相信就只差 4 票，換言之只要有 2、3 名議員倒戈，結果隨時逆轉。該名議員形容，以民建聯在立法會的實力，李慧琼今次得票其實是一個「警號」；另外亦有民建聯中人指，李慧琼今次得票數字「驚險」，到底「基本盤」例如工聯會 7 票是否最終投給李亦成疑問。至於李慧琼日後會否走澳門前特首賀一誠舊路，之後競選行政長官，專欄引述熟悉李慧琼的政圈中人指，現階段討論這個問題言之過早。

港澳平：選舉激烈競爭「迸發民主活力」

立法會順利選出新一屆主席，中央亦發文表達正面態度。「港澳平」今日的文章指，李慧琼和陳振英兩名候選人都是「愛國愛港，立場旗幟鮮明」，競選時都提及要主動對接國家「十五五」規劃，「充分展現胸懷全局的站位」。文章又形容兩人得票旗鼓相當，唱票結束方見分曉，足見選舉有「激烈競爭，迸發民主活力」；另外選舉期間過程亦公開透明，嚴謹依規；候選人在答問環節期間亦「理性務實，促進共識凝聚」，圍繞推動香港高質量發展、高水平治理。

稱新選舉制度「促進香港民主健康發展」

文章形容，今次選舉成功，「歸根結底是全面落實『愛國者治港』原則的成功」，形容新選舉制度除了「符合香港實際情況」，亦是促進「香港民主健康發展的好制度」，「擯棄對抗與撕裂」。文章並指，「新選舉制度是把維護國家主權、安全、發展利益和保持香港長期繁榮穩定有機結合的好制度」，確保管治權牢牢掌握在堅定愛國者手中，亦可確保「一國兩制」實踐行穩致遠；相信新一屆主席必定能夠引領立法會貫徹行政主導體制，積極支持行政長官和特區政府依法施政，並落實《議員守則》，加強自我管理、自我監督。