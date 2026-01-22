李慧琼辭任愛國主義教育工作小組組長，新人選稍後公布。(資料圖片)

政府今日(22日)公布，李慧琼已向政務司司長辭任「憲法和基本法推廣督導委員會」下的「愛國主義教育工作小組」組長，即時生效。政府將委任新的工作小組組長，並於稍後另行公布。

陳國基感謝寶貴貢獻

李慧琼自工作小組於2024年4月成立以來擔任組長，在當選第八屆立法會主席後提出辭任。政務司司長兼憲基廣會主席陳國基表示，李慧琼積極領導工作小組的工作，就推展愛國主義教育、提升市民的愛國意識和情懷等相關事宜，向政府提出了許多寶貴意見，對工作小組的工作貢獻良多，對她所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

「愛國主義教育工作小組」負責就推廣愛國主義教育的整體計劃和策略、工作執行情況、政府部門和非政府機構的協調與合作，以及其他相關事宜，向政府提供意見。

