380cee23-52d8-41b9-898e-66a4d40c9a37.jpg

第八屆立法會議員任期將於明年1月1日(星期四)展開，屆時90名議員將選出新一屆立法會主席。外界估計，身兼人大常委的李慧琼或有機會出任主席。全國人大常委、九龍中候任立法會議員李慧琼今日(28日)表示，她相信國家利益與香港利益一致，並認為即使同時擔任人大常委與立法會主席，角色上並無實質衝突。她進一步解釋，人大常委會每兩個月需赴北京開會，而在8月和12月立法會通常沒有會議，因此一年大約只有四次會議時間重疊，比例並不算高。即使主席未能主持會議，副主席亦可代為主持，因此她認為兩者並無衝突。

廣告 廣告

李慧琼在談及對立法會主席職務的看法時表示，每位議員都是經過激烈選舉產生，背後承載着市民的聲音，她相信市民對新一屆立法會的期望十分殷切。李慧琼又稱，自己一直在思考如何更好地凝聚議員力量，推動議會整體運作，以便更有效地對接國家戰略，協助政府推行良政善治，並同時反映民意。

回顧人大常委會會議

此外，李慧琼回顧剛閉幕的人大常委會會議，形容議程豐富且圓滿成功。該次會議共審議14件法律並通過其中6件，亦批准多項決定，包括明年3月5日在北京召開全國人大會議。她補充說，「十五五」規劃建議突顯香港在創科方面的角色，她將就創科及建設金融中心提出建議，善用河套區和北部都會區，並探討進一步的互聯互通及發行穩定幣。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/李慧琼-擔任立會主席與人大常委角色上無實質衝突/631454?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral