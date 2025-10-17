李施嬅與舊愛車崇健拍真人騷 言談間流露不捨 回答復合機會哽咽：我害怕

李施嬅2021年公開與星級健身教練男友車崇健訂婚，不過遲遲未有婚期。今年2月突於社交平台宣布二人已於2個月前結束8年半感情，希望大家可以畀佢哋私隱空間嘅同時不忘保護舊愛，寫道：「尤其是圈外人的他，感謝。」事隔數月，李施嬅PO出多張喺熱門婚照景點卡帕多奇亞（Cappadocia）影嘅照片，寫道：「好多人都在土耳其拍婚紗照，紀錄愛的一刻。」傳出與前未婚夫復合消息。

日前，內地真人騷《再見愛人》釋出李施嬅與車崇健參加第5季拍攝嘅預告片。節目集結三對已離婚、面臨分手或已經分手嘅夫妻或情侶展開為期18天嘅旅行，從而令佢哋面對面探討情感問題及尋找解決方案。喺預告片中，李施嬅感觸表示男人追女人都係一開始非常用心，畀出好多時間和關心，後來就會冇晒；舊愛車崇健直言係自己冇放上心，坦言仍愛李施嬅：「我覺得我現在都是一樣愛她，這個從來沒變。」亦自責表示8年先知道傷得李施嬅咁深。而李施嬅則於六人聚會環節中透露如果冇參與該節目，有好多嘢自己一世都唔會知道，言談間流露出對車崇健不捨之情：「很難找到一個人可以讓你幸福，太難了。好像今天我真的很不捨得他，好像是又看見我為甚麼會愛他。」李施嬅表示其實呢8年半大家都有付出，不過大家想要或畀到嘅嘢就係對唔上：「我不能肯定說之後會發生甚麼，或永遠都不會給這個人機會，但我知道要給這個人機會，我就是打開一道門，讓我重新再受傷」。提到復合，主持人詢問李施嬅可能性，李施嬅則雙眼通紅坦言：「我害怕。」

