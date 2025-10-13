李施嬅赴土耳其影婚紗相 惹猜測與前度男友復合

現年44歲嘅李施嬅（Selena）喺今年2月突宣布與星級健身教練車崇健（Anson Cha）結束8年半情侶關係後，感情世界仍備受關注。近日佢前往土耳其旅行，喺前日 （11日）無預警喺社交網站上載多張喺熱門婚照景點卡帕多奇亞（Cappadocia）影嘅照片，結果引起網民討論。

李施嬅前日喺社交網站上載多張著上鮮紅色露肩婚紗嘅靚相，並寫上：「好多人都在土耳其怕（拍 ）婚紗照，紀錄愛的一刻。完全明白，因為真的很美，很夢幻。 其實自己拍下自己享受美好的時光，也是記下愛自己的一刻，也是一種幸福😊 最后（後）一組照片了，很不捨得這個地方。有緣再見👋🏻Until next time #Cappadocia #travelwithS #李施嬅旅遊日記 #李施嬅愛自己日記 #buckerlist」。

呢個PO一出，引嚟圈中好友，例如趙希洛「🔥❤️🎈」、胡杏兒「❤️」及胡蓓蔚「❤️❤️❤️」，一班網民亦紛紛留言大讚佢好靚，例如「嘩好靚呀😮，影得好靚，而且靚人靚景！」、「最靚新娘係你😍」、「真是美極了!! 好靚好靚!!😊😊😊✌👍」、「家妍姐靚到無得頂❤️」、「好靚啊啊啊啊😍」、「點解可以咁靓？😍」、「公主。女神❤️」及「景靚人更靚～😍」等等；由於早前有傳佢同前度男友Anson Cha拍攝內地 戀綜《再見愛人5》，所以有網民更留言「係咪錄完再見愛人就復合結婚？」，不過佢喺呢個 PO 已經標註咗李施嬅愛自己日記。

