李施嬅車崇健復合後再分手 一餐飯成結束關鍵：我應該要放手的

《再見愛人5》截圖

李施嬅與健身教練男友車崇健拍拖8年，2019年男方曾向李施嬅求婚，不過遲遲未有舉行婚禮，去年決意分手。二人早前參加內地綜藝節目《再見愛人5》備受關注，李施嬅曾於節目中多次指責車崇健不是，爆出獨自進行4次眼部手術，車崇健全程缺席、對自己喜好不清晰等等。上集，李施嬅喺最後環節中，再三考慮後決定下車，選擇繼續發展呢段關係，又自覺自己一直逼對方，問問題又好尖銳，令車崇健難受，因而向對方道歉。不過，喺最新一集「第五季番外篇：收官派對」中，李施嬅被主持問到二人關係時，李施嬅自爆：「我們分開了」，續指：「我們就是沒有在一起了。」

李施嬅解釋指，自己喺節目中答應車崇健拍攝結束後食飯，於是9月底應約，而嗰餐飯就係促使二人關係變化。李施嬅稱讚車崇健好努力去改變自己，指車崇健成餐飯冇睇手機，就算要回覆訊息都會講聲「不好意思」。車崇健表示李施嬅當時整個人都喺到「發光」，又分享自己忙於拍劇和拍廣告，覺得李施嬅狀態好好：「她從來沒有這個狀態」，甚至覺得與對方談話感到有點陌生和距離。因此，車崇健做咗個決定：「我應該要放手的。」車崇健續指，唔係冇咗愛嘅感覺，而係自己會諗到二人之前唔開心嘅回憶，唔希望對方都一樣，希望李施嬅可以遇到下一個更好嘅人。

節目尾聲，李施嬅自彈自唱劇集《新聞女王》片尾曲〈Crystal Clear〉，溫柔嘅聲線讓氣氛瞬間變得柔和，但車崇健卻聽得情緒潰堤，眼眶泛紅，哽咽落淚。李施嬅見狀，隨即安慰：「不想說可以不說的。」車崇健僅低聲回應一句：「對不起」，坦承被歌詞觸動，李施嬅隨後輕輕解釋，呢首歌承載許多二人嘅回憶。最終，李施嬅主動上前擁抱對方，溫柔鼓勵：「可以的。」

