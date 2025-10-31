Klook大派5大獨家優惠 每日優惠低至$11起
李施嬅透露車崇健追到手後由熱情火速變冷漠男 拒絕舊愛主動牽手
李施嬅與星級健身教練男友車崇健拍拖多年，本來已求婚成功，但今年2月無預警宣布結束8年半感情。日前，李施嬅與車崇健齊齊參與內地真人騷《再見愛人》第五季，引發熱議。原先唔少網民從預告片二人對話中仍感受到愛，希望佢哋復合；但隨節目播出，李施嬅於鏡頭前毫不避諱大爆車崇健過往嘅行為，包括過往4次眼部手術皆缺席、買錯求婚戒指、唔主動籌備婚禮等等，皆令網民睇得氣憤又心疼。近日，李施嬅又透露車崇健把自己追到手後變「冷漠男」。
喺近日播出一集中，李施嬅憶起剛認識車崇健時，對方正為郭富城演唱會鍛煉，但閒時總打電話聊天，細心陪伴，不過正式拍拖後，熱情瞬間消退，車崇健變得冷淡。車崇健聽後承認：「之後我就沒有這樣做了，就覺得一起了就沒有，這個是我的問題。」但佢從未真正改進，更試圖解釋自己嘅行為，指唔想外界覺得自己配唔上李施嬅，希望可畀到更好嘅生活李施嬅，令佢去做想做嘅事：「我是這樣想的，你人這麼好都跟我一起，我應該更加努力的去工作，我覺得她很厲害很有名，我不想做他的男朋友的時候沒有成就。」不過，李施嬅就認為一切都係藉口，覺得車崇健愛工作多過佢。當車崇健伸手想牽手時，李施嬅輕輕閃開，拒絕親密接觸，
二人喺節目上提到求婚一事，車崇健透露，第一次求婚買咗隻普通戒指，並非李施嬅曾提及鍾意嘅款，就係想測試李施嬅嘅反應，睇吓佢會否接受自己嘅求婚。此外，李施嬅與車崇健於節目中探討兩人8年長跑嘅根源，原來係與原生家庭有關。李施嬅坦言自己家中排第三，父母疏於管教，從小缺愛，續指媽媽不時話佢醜，唔似自己嘅小孩，令她自卑。於是拼命讀書，用好成績證明價值，求取父母肯定。長大後，戀愛接連不斷，因為太需要男友嘅愛與認可，將自己嘅位置放得好低。直到後來領悟，原來唔愛自己，別人都唔會尊重佢及愛佢。至於，車崇健則受父親影響，父親教佢做一個對社會有貢獻的人，與朋友外出盡量要埋單，車崇健從不輕言放棄，於是一直都冇放棄李施嬅。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
前亞視小生甄志強離世 太太發訃文證實死訊
【on.cc東網專訊】前亞視小生甄志強離世終年59歲。甄志強太太方心媛今日（30日）發布訃文說：「先夫 甄志强先生於2025年10月21日於上海安詳辭世，蒙塵世之緣盡，歸天地之寧靜。彼一生溫潤如玉，藝耀香江，德澤親友；今驟然離別，猶似星隕長河，痛徹心扉。未亡人東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
何伯認錯向仔女道歉︰我踩咗落個氹度 表明離婚仲大爆何太同男士過從甚密
何伯（何煊）何太（葉秀定）去年因為喺TVB節目《東張西望》申訴，何伯同年紀相差30載以上嘅第二任妻子閃婚後，何伯細女喺同何伯聯名銀行戶口提取450萬元積蓄，何氏夫婦迅速成為網路紅人。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
271萬粉不知她現場秒殺氣場！ 濱邊美波大河寧々前先跑路！
2000年8月29日石川縣出生，157公分B型血，11歲就去東寶灰姑娘試鏡，拿下新人獎直接出道😲。2015年《まれ》演女主角妹妹，全國阿姨圈瞬間淪陷；Japhub日本集合 ・ 22 小時前
33年零負評閨蜜！張柏芝、黎姿探班合體 「骨相美人」逆齡同框驚呆網友
54歲黎姿近日驚喜現身張柏芝錄製綜藝《一路繁花2》探班，兩人一見面立刻小跑相擁、貼臉耳語，重現當年《倚天屠龍記》中「趙敏摸臉」的經典畫面。45歲的張柏芝瞬間露出少女般笑容，靠在黎姿肩頭，黎姿則貼心蹲下替她整理旗袍領口，親暱互動讓網友驚呼：「這真的是50多歲的狀態嗎？」姊妹淘 ・ 1 小時前
《巨塔之后》大結局 ｜陳煒陳展鵬化身「復仇者聯盟」 明塱醫院將面臨最大危機？！
戴德橋（陳展鵬飾）連同方欣（陳煒飾）和王啟心（陳楨怡飾），三人聯合壓低明塱集團股價，再籌集資金大手買入，企圖成為集團最大股東Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
Angelababy近況曝光：曾是頂流C位女星，如今為何走下神壇、失去資源？
曾多次站上時尚盛典C位的Angelababy（楊穎），近期開始出席平價品牌活動，並且在直播間帶貨。直播畫面中，她全程保持微笑，努力示範產品並配合互動；港媒也拍到她在街頭試吃美食，彷彿「走下神壇」的生活近況引發網友討論。姊妹淘 ・ 1 天前
李雲迪遭網紅指控 酒店房趁她吃安眠藥「做齷齪勾當」
「鋼琴王子」李雲迪2021年10月被爆出嫖妓醜聞後，形象盡毀嘅佢事業更係跌落低谷。2年前重新復出巡演站穩陣腳之際，網上又有消息傳出他又出事。東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
英國安德魯王子遭剝奪所有頭銜榮譽 被勒令搬離王室住所｜Yahoo
英國王室宣布，國王查理斯三世已正式啟動程序，剝奪安德魯王子（Prince Andrew）尊號、頭銜及榮譽，今後他會以本名安德魯・蒙巴頓・溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）作為稱號；王室並已經通知他搬離王室住所，搬到私人住所居住。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
2025韓國10大最靚仔男神排行榜！日本票選絕世神顏：車銀優僅排第2、孔劉第10名上榜
從全球爆紅的Kpop到浪漫滿分的韓劇，韓國男藝人的魅力早已超越國界。今年，日本女網民再度票選出「最靚仔韓國男神排行榜」，由1,194位10至50代女性參與投票，最後選出10位連日本女生都為之心動的真正韓流代表！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
專訪｜郭晉安《金式森林》與陳曉華「愛上」對方 因一對子女盡量避談戀情 相信緣份有上帝安排
最近由郭晉安、陳曉華（Hera）主演的劇集《金式森林》，口碑收視皆越來越好，當中一對主角譜忘年戀，陳曉華更指自己真的愛上了安仔。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
尹子維與未婚妻徐冬冬起爭執令女方想逃婚 「御用渣男」變痴情男稱要辦一人婚禮
尹子維曾於多部劇集飾演壞男人，為「御用渣男」，渣男形象深入民心。尹子維和「內地第一美乳」徐冬冬嘅戀情，從公開到分手，再到復合、訂婚，堪稱圈內傳奇。復合後，尹子維低調求婚，日前宣布計劃年內於杭州舉辦婚禮，更被拍到喺北京胡同甜蜜影婚紗照。不過，婚禮未正式舉行，二人近日竟因小事鬧交，徐冬冬更傳出逃婚跡象。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
張庭全家福罕見曝光！15歲女兒美貌驚呆眾人
[NOWnews今日新聞]女星張庭和林瑞陽結婚多年，兩人婚後都淡出幕前，專注在家庭和事業中。昨（29）日行事低調的張庭罕見在社群曬出全家福，而她15歲的女兒瞬間成為了眾人的焦點，小麥色的膚色、跟媽媽相...今日新聞 娛樂 ・ 16 小時前
秦昊激罕與小哈利同框 1舉動獲讚：父愛滿滿
【on.cc東網專訊】台灣歌手庾澄慶（哈林）和前妻伊能靜離婚多年，二人近年因兒子「小哈利」庾恩利常常隔空互動，而目前在內地發展的小哈利，日前更被網友直擊他與繼父秦昊，在成都拍攝真人騷《快樂趣吹風》，對此引來不少網友揣測可能是秦昊帶著小哈利上節目。從相中所見，當時東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
何潤東為拍戲狠瘦6kg 超結實身材全曝光
[NOWnews今日新聞]台灣和新加坡合作的影集《夜半11點學校見》歷經3個月在台灣、新加坡兩地的拍攝，終於殺青了，主要演員何潤東為此劇在2個月內猛減了6公斤，在劇中展現了結實、小麥色膚色的帥氣外型，...今日新聞 娛樂 ・ 16 小時前
姜濤演唱會2025丨11.10公開售票 即睇搶飛攻略、票價、座位表
姜濤宣佈將於12月18至21日於亞博舉行第二次個人大型演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》，將會於演唱會中結合中樂與西樂等不同風格的對立元素，透過重新編排進行融合，實踐音樂上的「水火共融」！演唱會門票將於11月10日公開發售，即睇以下購票詳情！Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
坤達暫時退出《綜藝玩很大》 代班人選曝光
[NOWnews今日新聞]坤達本月15日被發現15年前透過閃兵集團偽造體檢結果，以氣胸名義順利逃兵，事跡敗露後，他有可能被代言廠商求償超過千萬元的違約金，而他所主持節目《綜藝玩很大》也將暫時退出，根據...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
《奪命狂呼7》首個預告片曝光 粉絲急不及待猜猜「誰是兇手」？
【on.cc東網專訊】今日是「萬聖節」，又是時候揀番套恐怖片來「應吓節」。由已故「恐怖大師」韋斯奇里雲（Wes Craven）執導的90年代「驚」典之作《奪命狂呼》（Scream）絕對是首選，而不經不覺已拍到第7集，《奪命狂呼 7》將於下年2月上映，電影公司今日東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
哥連法奴自爆當年拍戲狂NG搞到湯告魯斯勁嬲
【on.cc東網專訊】愛爾蘭男星哥連法奴（Colin Farrell）與陳法拉合演的新片《小人物之歌》（Ballad of a Small Player）昨日正式上架，而前日他亮相名嘴Stephen Colbert的清談節目受訪宣傳，期間他提到23年前與荷里活男東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
從特攝龍玄到獨立開公司！ 高杉真宙煙火大會被當妹子？
哥們兒，你去煙火大會會被星探當女生抓走嗎？高杉真宙小六那年在熊本八代市剛好中頭獎！2007 年甘力事務所看他那張超像妹的臉，硬把他變成事務所第一個男藝人。Japhub日本集合 ・ 2 小時前
獨佔過時？Xbox高層直言「對手不再是遊戲主機」，認為：遊戲就是要隨處可玩
微軟旗下 Xbox 近期一連串的行動，先是主機二度漲價、Xbox Game Pass 調漲 50%，接著就是作為獨佔遊戲的《最後一戰：戰鬥進化》最新重製版宣布要登上 PS5，被許多粉絲懷疑是微軟想要退出主機大戰。而 Xbox 工作室負責人 Matt Booty 最近在訪談中宣布，遊戲主機的獨佔策略已成為過去式。Xbox 現任總裁 Sarah Bond 也同樣強調獨制太「過時」，結果被前暴雪總裁 Mike Ybarra 吐槽：「誰去告訴任天堂，獨佔遊戲已經過時了」Yahoo Tech HK ・ 1 天前