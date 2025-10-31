李施嬅透露車崇健追到手後由熱情火速變冷漠男 拒絕舊愛主動牽手

《再見愛人》第5季

李施嬅與星級健身教練男友車崇健拍拖多年，本來已求婚成功，但今年2月無預警宣布結束8年半感情。日前，李施嬅與車崇健齊齊參與內地真人騷《再見愛人》第五季，引發熱議。原先唔少網民從預告片二人對話中仍感受到愛，希望佢哋復合；但隨節目播出，李施嬅於鏡頭前毫不避諱大爆車崇健過往嘅行為，包括過往4次眼部手術皆缺席、買錯求婚戒指、唔主動籌備婚禮等等，皆令網民睇得氣憤又心疼。近日，李施嬅又透露車崇健把自己追到手後變「冷漠男」。

喺近日播出一集中，李施嬅憶起剛認識車崇健時，對方正為郭富城演唱會鍛煉，但閒時總打電話聊天，細心陪伴，不過正式拍拖後，熱情瞬間消退，車崇健變得冷淡。車崇健聽後承認：「之後我就沒有這樣做了，就覺得一起了就沒有，這個是我的問題。」但佢從未真正改進，更試圖解釋自己嘅行為，指唔想外界覺得自己配唔上李施嬅，希望可畀到更好嘅生活李施嬅，令佢去做想做嘅事：「我是這樣想的，你人這麼好都跟我一起，我應該更加努力的去工作，我覺得她很厲害很有名，我不想做他的男朋友的時候沒有成就。」不過，李施嬅就認為一切都係藉口，覺得車崇健愛工作多過佢。當車崇健伸手想牽手時，李施嬅輕輕閃開，拒絕親密接觸，

二人喺節目上提到求婚一事，車崇健透露，第一次求婚買咗隻普通戒指，並非李施嬅曾提及鍾意嘅款，就係想測試李施嬅嘅反應，睇吓佢會否接受自己嘅求婚。此外，李施嬅與車崇健於節目中探討兩人8年長跑嘅根源，原來係與原生家庭有關。李施嬅坦言自己家中排第三，父母疏於管教，從小缺愛，續指媽媽不時話佢醜，唔似自己嘅小孩，令她自卑。於是拼命讀書，用好成績證明價值，求取父母肯定。長大後，戀愛接連不斷，因為太需要男友嘅愛與認可，將自己嘅位置放得好低。直到後來領悟，原來唔愛自己，別人都唔會尊重佢及愛佢。至於，車崇健則受父親影響，父親教佢做一個對社會有貢獻的人，與朋友外出盡量要埋單，車崇健從不輕言放棄，於是一直都冇放棄李施嬅。

