李施嬅復合再分手，從她的選擇看愛情：是「重新開始」，還是「重蹈覆轍」？｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》

早前藝人李施嬅在節目「再見愛人5」中坦誠分享與伴侶車崇健的感情波折，由公開指責到最後決定重新開始，有些網民祝福亦有些網民覺得李施嬅做錯決定。作為感情教練，我看到的並不僅是一則娛樂新聞，而是無數男女在關係中掙扎的縮影：當一段關係出現了裂痕，甚至充滿「紅旗」（Red Flags）時，我們應該相信對方的「改過自新」，還是勇敢地「及時止蝕」？

留下來，是因為還有愛，還是不甘心？

許多人在關係觸礁時會反覆自問：「我是否還愛他？」但事實上，我們最容易陷入的心理陷阱是「沉沒成本謬誤」（Sunk Cost Fallacy）。當你投入了五年、十年的感情在一個人身上，要承認自己「選錯了」是極其痛苦的。你選擇留下，可能不是因為對方仍有多好，而是因為不甘心自己的青春付諸流水。

如果你不確定自己的心意，不妨嘗試一個「平行時空測試」：如果今天是認識他的第一天，而你已經預知他日後會做出那些傷害你的行為，你是否還會選擇與他開始？如果答案是「絕對不會」，那麼你現在的堅持，很大程度只是對過去的執著，而非對未來的期盼。

拆解「我不值得」的心理毒素

為何優秀如李施嬅，或現實中許多傑出的女性，看見「紅旗」仍不肯離去？核心問題往往在於潛意識中的「低自我價值感」。「擔心找不到更好的人」是最常見的恐懼。這種恐懼可能源自原生家庭的「條件式愛」，或是長期遭受伴侶「煤氣燈效應」（Gaslighting）的心理蠶食。當對方不斷貶低你，你會慢慢內化那種聲音，認為：「是因為我不夠好，他才會出軌或玩失蹤。」但我必須提醒你：專一並非對表現良好的獎勵，而是健康關係中的基本契約。出軌或傷害是對方的品格選擇，反映了他處理慾望與壓力的無能，與你的價值完全無關。

絕對不可忽視的5大愛情關係 Red Flags：

在我的經驗裏，如果一段關係中若出現以下行為，必須高度戒備：

貶低人格： 透過幽默或打壓令你自卑，從而達成控制。

明知故犯： 他清楚你的底線，卻依然選擇踐踏。這不是大意，而是不在意。

習慣性認錯： 一句「你說我錯，就是我錯」是武器化的道歉。他只想終止對話，並無改變意圖。

雙重標準： 他可以放火，你不准點燈。這種不平等反映了他缺乏對你最基本的尊重。

蓄意失蹤： 以沉默作為懲罰。冷暴力是關係中最鋒利的刀，會令你陷入情緒黑洞。

在對的關係中，你們像是夥伴，在面對世界挑戰時，你們的姿態是並肩作戰，而不是互相指責，或一味批判你。

感情不是資源回收

我個人一直持有明確的觀點：我不輕易相信「改過自新」。

因為行為反映了一個人的優先順序（Priority）。如果他真的珍惜這段關係，在傷害你之前，他的大腦會因為恐懼失去你而自動「剎車」。當一個人要等到「失去」才承諾改變，通常只是一種暫時性的補救手段，而非本性的轉變。一個人能否改變是他的修煉，但要不要等待他是你的選擇。與其耗費十年去修補一個殘缺的零件，不如去尋找一個原廠就適配的對象。當然這僅代表本人立場。

給掙扎中的你：建立底線的勇氣

解決「明知故犯」或「雙重標準」的方法，從來不是提高音量，而是行動果斷。缺乏後果的界線，僅僅是建議。如果你決定再給對方一次機會，請務必設定明確的「觀察期限」。在這段時間內，不要聽他如何承諾，要看他付出了什麼「核心代價」。若行為依然故我，你就必須執行你的「停損點」。離開一個不懂得尊重你的人，你不會變得一無所有，而是找回了「自由」。當你騰出心靈的空間，不再擔任感情的回收員，才有機會遇見那個從一開始，就捨不得讓你流淚的人。

請記住：你的價值，從不需要由一個傷害你的人來定義。

