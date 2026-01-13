渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
李施嬅車崇健「復合」8年情，網民尊重同時為女方抱不平：像極了我那不爭氣的閨密！
李施嬅與車崇健參加內地真人騷《再見愛人5》，期間爆出讓人驚訝的日常相處細節，網民呼籲「分手不要再回頭」，但二人竟於最後成功「下車」復合成功，網評「像極了我那不爭氣的閨密」！
李施嬅於《再見愛人5》中力數車崇健的不是，包括曾隱瞞女友帶朋友回家睡主人房、聲稱為李施嬅但持有人是車崇健，加上節目中露營時忽略正值月經的女友，不幫忙拿行李並自顧自玩樂等，網民亦評論指「red flag 中的極品」、「浪費青春」、「這男人不能要」等。
全民鬧爆二人復合：恨鐵不成鋼就是這種！
發展至《再見愛人5》的結局，二人討論未來時，李施嬅竟選擇「重新開始」，更指「要我相信他，會很難，但是，不是說沒有可能」，感想中亦提及「這十八天從一個絕望的心，就找到一點點的希望」，並指「我不想他不開心，我覺得他盡力了，想要抱他給大家一個機會」。
車崇健的回應亦極具爭議性，回顧整個《再見愛人5》拍攝過程，車崇健指「當我能做甚麼我都做了，我現在都是一樣愛她，這個從來沒變」，網民紛紛指李施嬅是典型的「戀愛腦」，認為自己能拯救一個男人，並指李施嬅「像極了我那不爭氣的閨密」、「恨鐵不成鋼」。
李施嬅向車崇健道歉：一直逼你令你難受了
李施嬅更於節目中向車崇健道歉，指自己在節目中逼得車崇健太緊「問你問題又問得很尖銳，可能你覺得很難受」，網民認為李施嬅只是最非常直接的未來問題，例如指責對方溝通態度差等，拍拖8年才問已經很厚道，還道歉實在有點「不爭氣」。
而且車崇健在節目中開了許的「空頭支票」，例如要帶李施嬅看北極光、想生一個女兒、想組織一個家庭，大家也很好奇二人戀愛的後續發展呢。
