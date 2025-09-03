李日朗自揭2年前患胃癌 一日飲3公升中藥 3個月後奇蹟痊癒

現年43歲嘅李日朗（Don），喺2003年以歌手身份出道，並因拍攝TVB青春偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》而為人認識。及後Don與蔣雅文（Mandy）以情侶檔形式發展，不過發展平平。2010年與唱片公司完約後，李日朗選擇北上內地發展。近年佢淡出娛樂圈，任職國際塑顏術教師，但仍不時拍片與網民互動。早前李日朗曾拍片表示父母同時患病，爸爸更確診癌症，Don又自爆兩老一周醫藥費要17萬，負擔甚大。

父母正在對抗病魔，但原來李日朗早前都患上胃癌而休養3個月，更因此令佢決定轉行。李日朗喺一個訪問中提到，2023年身體出現痛症，腳痛完到膊頭痛，接受檢查之後發現係胃癌。李日朗直言得知結果後感到晴天霹靂，但因為情況唔太嚴重，佢選擇自然療法治理，並由朋友介紹下搵老中醫幫手。Don指療程開始時每日要飲4支750毫升嘅中藥，每2個星期要抽血檢查，有近三個月時間要卧病在床。

喺冇傳統治療嘅情況下，李日朗成功痊癒，但係因為長時間瞓床，Don發現自己變成大細面，即使用盡方法都搞唔掂。李日朗經朋友介紹下認識日本嘅小顏術，並且改善面部問題，Don之後亦都學習呢門手藝，更加將之變為事業。而家李日朗已經開設2間小顏治療中心，並自言因為患癌成為佢退出娛圈嘅契機，佢強調自己唔係刻意話退出，只係幕前工作減少，做帶貨直播、小顏時間反而多咗，而家李日朗直情自稱係過氣藝人。

最近李日朗喺影片中表示，二十幾歲時生日翌日遇上自細照顧佢嘅嫲嫲離世。非常傷心嘅Don想向公司請一日假，點知當時公司嘅高層竟然話「阿朗，你阿嫲過咗身，不過唔係你呀嘛。你阿嫲死唔係你死，你而家仲有一個鐘頭時間，你好返公司，如果唔係你以後都唔使撈」。

