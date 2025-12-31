李日朗與家人相繼罹癌 獨自入院感孤立無援：獨自硬扛的時候，有多難

現年43歲嘅李日朗（Don），喺2003年以歌手身份出道，並因拍攝TVB青春偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》令人關注，及後與蔣雅文（Mandy）以情侶檔形式發展，不過發展平平。2010年與唱片公司完約後，選擇北上內地發展。近年佢淡出娛樂圈，任職國際塑顏術教師，擁有自己嘅店舖，親自為顧客進行小顏術之外，亦有收徒弟。較早前佢拍片正式宣布退出娛樂圈，依然活躍於社交平台嘅佢，不時拍片與網民互動。

李日朗退出娛樂圈後，其父母同一時間病倒，而爸爸更患上癌症，喺短時間内花20萬醫藥費，甚至連佢自己亦發現患上胃癌，目前以自然療法抗癌。前日（29日），李日朗喺小紅書上載一段以「陌生人，給彼此打個氣吧！」為題嘅影片，片中李日朗戴上口罩，獨自前往醫院攞籌、排隊及做檢查，並話「當頂樑柱累了、病了，獨自硬扛的時候，有多難。」及「身體不舒服不敢聲張，怕家裏人擔心，只能自己一個人跑醫院，這種孤立無援的感覺，真的太磨人，只要不放棄，就總有扛過去的那天。」

李日朗小紅書影片截圖

