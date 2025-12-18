李日朗舊愛黃靜藍奉子成婚 嫁飲食集團老闆 過大禮曬墜手金器

曾與李日朗拍拖5年的Hoy TV藝人黃靜藍，在分手3個月後火速搭上飲食集團老闆Wilson Lau，拍拖一年左右更決定簽紙閃婚，不過Nam先在今年7月誕下愛女Sienna，直到最近才過大禮補辦婚禮。婚禮在即，但Nam仍不忘吸金，過大禮都幫客戶大賣廣告。

黃靜藍奉子成婚 過大禮曬墜手金器

日前Nam在家中過大禮，除了必備的傳統中式禮餅外，更有蔘茸海味及大量墜手金器，琳瑯滿目。Nam在社交平台分享寫到：「過大禮☺️禮成！多謝各位幫忙。唔知點解中式禮餅，第一時間諗起老婆餅。」在另一個post，她又向網民推介過大禮套餐，更賣口乖道：「極度懷疑過大禮之後，今年唔使再辦年貨🤣🤣」她更將過大禮過程剪輯成短片，老公Wilson更「婦唱夫隨」入鏡擺甫士，拍住上為客戶硬sell商品。除了過大禮套裝，畫面內更見大量金器：龍鳳鈪、金豬牌及足金金鏈，而且樣樣又粗又厚，十分搶眼。網民見post，都紛紛向一對新人送上祝福，有網民見Nam晒冷過大禮陣容，更直言「使唔使咁勁！」氹得Nam送上甜笑emoji回應。

