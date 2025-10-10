李日朗赴日參加日式小顏術大師挑戰賽 揮低30位高手奪冠

現年43歲嘅李日朗（Don），2003年以歌手身份出道，並因拍攝TVB青春偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》備受關注，及後與蔣雅文（Mandy）以情侶檔形式組成Don & Mandy，不過發展平平。2010年與唱片公司完約後，選擇北上內地發展。近年佢淡出娛樂圈，任職國際塑顏術教師，擁有自己嘅店舖，親自為顧客進行小顏術之外，亦有收徒弟。近日佢前往日本參加一年一度嘅《日式小顏術大師挑戰賽》，揮低來自全球30位高手，獲得冠軍。

近日李日朗前往東京位於澀谷嘅比賽場地參加《日式小顏術大師挑戰賽》，評審團由日本小顏術協會創辦人佐佐木龍太，以及其他專業美容達人組成，而評分標準包括手法精準度、客人舒適感及小顏效果。佢喺比賽中擊敗30位高手，成功奪冠，認真犀利。佢表示當公布第5及第4名時，唔希望叫佢個名，去到第4名時就想得獎者係自己。之後佢知道第2名係上屆冠軍，佢就諗自己今年係「志在參與」，唔諗過可以獲得冠軍。喺比賽後，佢就話好開心可以帶著香港精神去贏比賽，仲要喺日本呢個國際舞台上獲得認可。佢好想同同事朋友好好慶祝，同埋將好消息話俾爸爸媽媽知，然後就繼續努力工作。

