李明慧再反擊 連發三段聲明稱遭噤聲 質問「想逼死我嗎？」

鮮有露面嘅李明慧日前接受人稱呂校長嘅呂詩慧訪問，更公開家中爭執時錄音

前港姐亞軍李明慧（Vivian）今年1月在赤柱寓所報警，報稱遭身為教育家陳樹渠幼子的丈夫陳耀陽恐嚇及襲擊。陳耀陽被控一項刑事恐嚇罪及一項襲擊致造成身體傷害罪，案件審理期間，李明慧在法庭上指控陳耀陽持刀向她架頸並威脅殺她，最終陳耀陽於今年9月被裁定無罪，而案發後夫婦已辦理離婚程序，二人早前現身家事法庭處理事件。

李明慧

鮮有露面嘅李明慧日前接受人稱呂校長嘅呂詩慧訪問，並大爆家事，就連李明慧女兒Ava都接受訪問，更聲稱屋企有間小朋友唔俾進入嘅房間，內裡不時傳出奇怪味道以及爸爸咳嗽聲。

廣告 廣告

李明慧女兒Ava都接受呂校長訪問

接連發聲嘅李明慧尋日再喺「呂校長」嘅社交平台接連發布3段聲明片段，內容如下 －

在這段時間裡，我非常感激所有有心人及同行者對我和女兒處境的理解與關懷。我希望藉此機會，讓大家與我一同見證。近日，我看到不少針對我的攻擊性言論，甚至有人動用具影響力的人士利用媒體，以誤導性報導來抹黑呂校長。其目的只有一個——要我噤聲。這種行為令我深感恐懼。

當你們選擇支持那位曾經虐待我和我的孩子的人，其實就是在我們的傷口上灑鹽。我看得一清二楚。這不是遊戲，而是罪行。在此，我真誠地說一句：我想向呂校長致以歉意。在我最無助的時候，呂校長只是善意地為我提供了一個可以表達的窗口，卻因此不斷遭受攻擊。這令我感到非常難過。

你應該明白，也心中有數。請你聽清楚——夠了。請你現在不要再耍橫手去抹黑人。去散播侮辱他人的言語。你可知道自己正在做什麼？你是想逼死我嗎？最起碼的，你欠女兒一句——真誠的「對不起」。

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！