最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
李明慧再反擊 連發三段聲明稱遭噤聲 質問「想逼死我嗎？」
前港姐亞軍李明慧（Vivian）今年1月在赤柱寓所報警，報稱遭身為教育家陳樹渠幼子的丈夫陳耀陽恐嚇及襲擊。陳耀陽被控一項刑事恐嚇罪及一項襲擊致造成身體傷害罪，案件審理期間，李明慧在法庭上指控陳耀陽持刀向她架頸並威脅殺她，最終陳耀陽於今年9月被裁定無罪，而案發後夫婦已辦理離婚程序，二人早前現身家事法庭處理事件。
鮮有露面嘅李明慧日前接受人稱呂校長嘅呂詩慧訪問，並大爆家事，就連李明慧女兒Ava都接受訪問，更聲稱屋企有間小朋友唔俾進入嘅房間，內裡不時傳出奇怪味道以及爸爸咳嗽聲。
接連發聲嘅李明慧尋日再喺「呂校長」嘅社交平台接連發布3段聲明片段，內容如下 －
在這段時間裡，我非常感激所有有心人及同行者對我和女兒處境的理解與關懷。我希望藉此機會，讓大家與我一同見證。近日，我看到不少針對我的攻擊性言論，甚至有人動用具影響力的人士利用媒體，以誤導性報導來抹黑呂校長。其目的只有一個——要我噤聲。這種行為令我深感恐懼。
當你們選擇支持那位曾經虐待我和我的孩子的人，其實就是在我們的傷口上灑鹽。我看得一清二楚。這不是遊戲，而是罪行。在此，我真誠地說一句：我想向呂校長致以歉意。在我最無助的時候，呂校長只是善意地為我提供了一個可以表達的窗口，卻因此不斷遭受攻擊。這令我感到非常難過。
你應該明白，也心中有數。請你聽清楚——夠了。請你現在不要再耍橫手去抹黑人。去散播侮辱他人的言語。你可知道自己正在做什麼？你是想逼死我嗎？最起碼的，你欠女兒一句——真誠的「對不起」。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
蘇永康2018年連環買樓 重私隱曾斥經紀公開碧瑤灣單位
近日某周刊誤將舊照片報道成蘇永康與年輕女士「密會」，其太太馮翠珊（Anita）隨即在社交平台駁斥「老公魅力沒法擋」Yahoo 地產 ・ 4 小時前
柬埔寨太子集團發聲明：陳志從未參與非法活動
被指是亞洲最大跨國犯罪組織的「太子集團控股」今日（11 日）發出聲明，嚴正否認集團主席陳志曾經參與任何不合法活動，並指最近對於他的指控沒有根據，旨在藉口非法充公價值數以十億美元計的資產。集團聲稱，指控加上傳媒重複報道，已對數以萬計無辜僱員、合作伙伴及集團服務的社區造成不當的傷害。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
27歲趙露思養好氣息全靠「蘋果養顏水」！超簡單一鍋到底，改善熬夜臉色蠟黃氣血差＋養好子宮
27歲趙露思「蘋果養顏水」全網爆紅！趙露思曾經歷壓力爆煲而患上抑鬱症、失語症，身心狀況惡化並暴瘦。最近憑《許我耀眼》翻身，並簽下了新的經紀公司，整個人的顏值與狀態回復「耀眼」的秘密就靠「蘋果養顏水」！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
83歲盧海鵬爆曾被相士批「得79歲」 靠周潤發帶起跑步鍛鍊：阿鵬！我帶你跑過79歲！
現年83歲的資深藝人盧海鵬演而優則唱，作為《歡樂今宵》元老及TVB扮嘢界鼻祖，一直備受觀眾歡迎。不過，年紀漸長的鵬哥近年健康頻頻出現問題，早前被指因糖尿病引致青光眼，右眼已經失明，多年受腳疾困擾，亦一度要靠輪椅出入。不過，今日（11日）鵬哥就現身記者會，更大談曾被相士批「得79歲」，全靠周潤發自己才能撐過去。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
秀茂坪寶達邨姊弟互襲 分別持刀擸風扇 兩敗俱傷終被捕｜Yahoo
秀茂坪發生一宗姊弟互襲案。昨晚（10日）7 時許，警方接報稱秀茂坪寶達邨達顯樓一對姊弟在寓所互毆。據《Yahoo 新聞》了解，15 歲弟弟與其 18 歲姊姊疑因使用廁所等瑣事爭執，二人情緒激動，過程中弟弟出手並擸風扇襲擊姊姊頭部，並將其頭部撞向牆。姊姊則持一把長約 15 厘米的刀刺向弟弟頸部和頭部。二人互毆扭作一團，結果弟弟頭部和頸部受傷，姊姊雙臂割傷。據悉，弟弟衝出屋外時，遇到返家的另一名胞姊，她見狀報警求助。案中受傷的姊弟清醒送院治理。Yahoo新聞 ・ 1 天前
許紹雄離世 ｜11.17設靈 安排公眾公祭時段 愛女許惠菁公布治喪事宜
資深演員「Benz雄」許紹雄於10月28日與世長辭，愛女許惠菁（Charmaine）於社交平台公布治喪事宜。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
中山爛尾樓 港人爆集體北上維權 發展商被立案執行逾億元
港府致力推廣大灣區，吸引不少市民北上置業退休養老，然而爛尾樓問題卻困擾港投資者連番「中伏」。根據YouTube樓市頻道N+近日上載的影片，人稱「小香港」的中山三鄉，再度爆出香港業主集體北上維權案，數十名港人「隔山買牛」一個「錢寓」樓盤後數年仍未收樓。翻查資料，該發展商曾停工停產、拖欠民工工資，內部通告「逼近生死邊緣」，本月初遭立案「被執行」逾億元人民幣，業主們隨時血本無歸Yahoo財經 ・ 1 天前
傳新世界鄭氏家族與潛在投資者注資談判陷入僵局
《彭博》引述消息人士報道，新世界(0017.HK)大股東鄭氏家族與潛在投資者之間就注資問題的談判陷入僵局，僵局是由於雙方在鄭氏家族願意為獲得資金而放棄多少控制權。AASTOCKS ・ 6 小時前
長沙灣街頭企圖搶劫 兩非華裔中學生被捕
一名52歲男子上周五晚上約11時50分在長沙灣明愛醫院附近，被兩名少年襲擊，並企圖搶去其斜孭袋，事主隨即反抗並大聲呼救，期間3人馬路上拉扯逾一分鐘，少年事敗後逃去，事主幸保不失。警方經調查後，前日在上水及長沙灣拘捕2名分別15歲及16歲非華裔中學生，涉嫌意圖搶劫而襲擊他人。 據報事主當時袋內放有4萬元現金。警方指am730 ・ 10 小時前
霍汶希爆曾「陪瞓」容祖兒 失戀時獲謝霆鋒探望勸勉「仔死仔還在」
管理無數英皇藝人嘅霍汶希Mani，早前接受周國豐嘅youtube節目訪問，細數32年來嘅經理人生涯，更大爆同容祖兒及謝霆鋒嘅私下互動，有情有義之餘亦十分好笑。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
梁朝偉從來不化妝！素顏出席頒獎典禮「化了反而油膩」 劉嘉玲1句點評掀熱議
劉嘉玲近日在大陸綜藝《一路繁花2》中爆料，丈夫梁朝偉「從不化妝」，不論拍戲或走紅毯一律素顏上場，甚至直言：「他一化妝反而有點油膩了！」這番話一出，立刻引發現場嘉賓激辯，也掀起網友對「男生是否該化妝」的討論。姊妹淘 ・ 1 小時前
錢志敏判刑在即 「加密女王」涉騙逾10萬名中國長者 涉款50億英鎊 持假護照逃往倫敦｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】涉約 50 億英鎊（約 510 億港元）、英國歷來最大宗比特幣洗錢案正在英國倫敦皇家法院審理，將於本周判刑，有「加密女王」之稱的中國女子錢志敏（Qian Zhimin）被指利用從逾十萬名中國長者騙取的資金購買加密貨幣，後逃往倫敦，生活奢華，警方在其租住的寓所內搜出數萬枚比特幣。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
17歲少女桌球室殘廁遭拳打腳踢 3名13至16歲少女認罪還押候判
一名 17 歲少女今年 10 月在旺角一個桌球室的殘廁，遭多名少女拳打腳踢及掌摑，至頭部撞牆，影片在網上流傳後，事主在家人陪同下報警。3 名介乎 13 至 16 歲的少女被捕，被控「襲擊致造成身體傷害」罪（法律 101 文章），案件周二（11 日）在西九龍裁判法院提堂。3 人認罪，須還押兒童及青少年院等候感化及社會福利官報告，案件押後至 11 月 25 日及 28 日判刑。法庭線 ・ 23 小時前
「奶仔」方紹聰減肥成功半年變身鋼條肌肉男 分享減脂增肌三大心得
TVB藝人方紹聰（奶仔）曾主持《野外步出》系列成功入屋，又曾參演《特技人》、《堅離地愛堅離地》、《食腦喪B》等劇集而漸漸為人熟悉。奶仔除了早前轉型做推拿技師外，近日又分享半年來最新挑戰，成功用六個月時間由體重83公斤減至66公斤，成功打造鋼條身形，大蛻變之餘亦讓自己更健康。奶仔更分享三個減肥重點，包括熱量赤字、力量訓練及持之以恆，以健康方式打造更好體態及更好的自己。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
胡杏兒老公李乘德泰國旅行安排連串驚喜慶46歲生日 杏兒肚凸凸惹懷孕揣測？
胡杏兒與圈外老公李乘德（Philip）於2015年結婚，育有李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）及細仔李奕宏（Liam）。雖然胡杏兒現時主力喺內地發展，但並冇忽略屋企人，只要休息多過一日都會立即飛返港陪囝囝；至於與老公嘅感情近年來亦不減反升，日前就撇下3子二人世界到泰國慶祝46歲生日。不過，有網民留意到胡杏兒孕味濃。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
金馬影后徐楓母子鍾情半山豪宅 湯臣集團太子爺斥1.18億購天御4房戶連車位
樓市回溫，有豪宅新盤獲名人承接，恒地與新世界合作發展的西半山天御一伙4房大宅及車位，新近以約1.18億沽出，買家為湯臣集團太子爺、金馬影后徐楓兒子湯子嘉。28Hse.com ・ 4 小時前