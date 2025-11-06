李明慧再爆有人因下屬未有先打招呼下令炒人 周刊指陳慧琳姑奶捲入罵戰

前港姐亞軍李明慧（Vivian）今年1月在赤柱寓所報警，報稱遭身為教育家陳樹渠幼子的丈夫陳耀陽恐嚇及襲擊。陳耀陽被控一項刑事恐嚇罪及一項襲擊致造成身體傷害罪，案件審理期間，李明慧在法庭上指控陳耀陽持刀向她架頸並威脅殺她，最終陳耀陽於今年9月被裁定無罪，而案發後夫婦已辦理離婚程序，二人早前現身家事法庭處理事件。

李明慧1997年參加港姐獲得亞軍

李明慧日前接受人稱呂校長嘅呂詩慧訪問大爆家事。Vivian直言受訪係「想保護一對仔女，尤其係個女」。訪問片段中，李明慧提及自己過去不時有瘀傷，「佢會帶我落去見工人，然後同啲工人講『嗱！唔係我做㗎，記住唔係我令到佢瘀㗎！』」，並指有人向佢擲物。李明慧又指陳樹渠孫女，即陳耀陽與李明慧的女兒Ava同樣受家事影響，有人向女兒說「不可出賣你愛的人」、「如果受到傷害，千祈唔好報警，報警之後我就會毀滅你一生。」

李明慧公開家中爭執時錄音

後來Ava在網上發出千字長文，指自己長期受到言語及精神虐待，她亦曾目睹媽媽身上有瘀青。Ava稱要揭露真相，指無罪釋放並不意味着清白，無罪推定是一種法律原則，而非事實，但無法抹去曾經發生的一切。Ava自揭過去一直如履薄冰，長期遭受言語及精神虐待，令她感到害怕及大受傷害，她憶述當母親被迫離家時，物品被丟入垃圾袋，地板上散落碎玻璃，而母親的頸上、手臂和肩膀上都有瘀青，Ava認為任何法律判決都無法抹去這些暴力的痕跡。

Ava表示見過媽媽的頸部、膊頭手臂有瘀，當時她雙手在顫抖。（fb@夠薑子 呂校長 l 貓貓校監 l）

事情仍未完結，李明慧同呂校長嘅訪問再有新片上架，控訴有人經常因小事鬧情緒。李明慧指有次跟兩名份屬專業人士嘅自己公司職員進行視像會議。兩人先跟Vivian打招呼講早晨後，有人因此而不滿，更立即掟電話並大罵「你哋開會啦，Vivian先係老闆。不如你哋傾，我唔使傾」。後來李聲稱兩名職員因此而被炒魷。

李明慧指有人常因小事發脾氣

李明慧提及女兒Ava同樣被人鬧，原因只係有人不滿講嘢時Ava冇百分百集中望住。李明慧話本來阻止過Ava發表千字文公開家事，但李直言「我而家醒（清醒）啦」、「我唔可以壓制我自己，或者一個18歲嘅女士」。

呂校長出post指收到警告，更涉及「陳天后」

呂校長之前已有出post指收到警告，「若繼續把面談片段公開而影響權貴名人我將會受到『懲罰』」、「今天若出片，將會得罪樂壇天后屋企人」，呂校長續道「其實為弱勢發聲關娛樂圈乜嘢事？利申，我喜歡陳天后嘅歌」。今日有周刊報導指陳慧琳姑奶捲入罵戰，而呂校長就發文提及「天后姑奶 Gigi」就李明慧先前受訪嘅言論留言，Ava認為內容失實於是回應，結果演變成罵戰。

