李明慧老公陳燿陽涉嫌恐嚇襲擊太太案件提訊 1997年港姐亞軍曾與翁嘉穗鄔友正捲入三角關係

1997年港姐亞軍李明慧尋日現身法庭，原因係佢老公陳燿陽涉嫌今年一月喺赤柱寓所內，持刀恐嚇及襲擊李明慧。陳燿陽被控刑事恐嚇及襲擊致造成身體傷害罪，案件尋日進行審訊，李明慧出庭作證。李明慧作供時表示案發前一晚因家事與丈夫鬧得不愉快，翌日打算商討時陳燿陽被指打爛家具，爭執期間更被人用刀架頸。辯方盤問時曾提及李明慧有服用安眠藥，又指陳燿陽與兄長正爭奪家族信託公司管理權。

李明慧1997年參加港姐獲得亞軍

李明慧神隱多年，但之前見報同樣引起轟動。李明慧於1997年參加港姐奪得亞軍，同屆冠軍為翁嘉穗，季軍係佘詩曼。當年有報導指，富商鄔友正嘅七海化工集團係港姐贊助商之一，因而認識翁嘉穗同李明慧。1998年6月傳出李明慧同鄔友正發展中，甚至指二人拍拖十日就傳出婚訊，李更向TVB以結婚為由提出解約。

廣告 廣告

翁嘉穗鄔友正

殊不知李明慧到美國工作期間，有周刊影到鄔友正同翁嘉穗約會，李明慧哭訴被人橫刀奪愛，而翁嘉穗同鄔友正就公開承認情侶關係，成為當時娛樂版頭條。後來李明慧被指「敗走」離開娛圈，翁嘉穗同鄔友正1999年結婚，婚後育有兩子，翁更協助老公打理生意。而李明慧就喺美國認識香港名流陳樹渠細仔陳燿陽，二人2003年結婚，婚後育有一對仔女，一家人曾經喺美國生活，近年先至回流。

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！