李明慧自爆離婚前遭受侮辱 下跪認錯 被擲雜物 訪問者呂校長被警告指「得罪樂壇天后屋企人」

1997年港姐亞軍李明慧上月現身法庭，皆因佢同老公陳燿陽涉嫌今年一月喺赤柱寓所內，持刀恐嚇及襲擊李明慧。陳燿陽被控刑事恐嚇及襲擊致造成身體傷害罪，李明慧出庭作供時表示，案發前一晚因家事與丈夫鬧得不愉快，翌日打算商討時陳燿陽被指打爛家具，爭執期間李更聲稱被人用刀架頸。辯方盤問時曾提及李明慧有服用安眠藥，又指陳燿陽與兄長正爭奪家族信託公司管理權。但由於證據未能顯示被告犯案，因此法官裁定陳燿陽罪名不成立。事件發生後，李明慧同陳燿陽選擇離婚。

李明慧日前接受人稱呂校長嘅呂詩慧訪問

鮮有公開發聲嘅李明慧日前接受人稱呂校長嘅呂詩慧訪問，直言受訪係「想保護一對仔女，尤其係個女」。訪問片段中，李明慧提及自己過去不時有瘀傷，「佢會帶我落去見工人，然後同啲工人講『嗱！唔係我做㗎，記住唔係我令到佢瘀㗎！』」，並指有人向佢擲物。「掟玻璃杯、掟書本呀、文件」，「掃晒啲嘢落地下，其實呢個係常見」。呂校長引述指，李明慧同女兒在家中需要下跪道歉，李指唔咁做嘅話，有人難以息怒。呂校長形容咁有如皇帝要人下跪，李明慧就話「類似啦。類似啦」。

李明慧訪問中途向呂校長表示「你越問我，我越同你講，其實我覺得係極之shameful (丟臉) 嘅一件事，我唔識得答你因為越聽越覺得有問題……亦都唔會有人imagine (想像) 到呢樣嘢發生喺我身上。」呂校長於是問李明慧「係唔係要保住一個男人嘅名聲，真係咁重要？係咪因為係大戶人家？有錢？」李明慧就話「我而家咪決定唔需要囉，唔需要做呢樣嘢。」她說1月離婚後，人生再次清晰。

李明慧公開家中爭執時錄音

李明慧又指女兒同樣受家事影響，有人向女兒說「不可出賣你愛的人」、「如果受到傷害，千祈唔好報警，報警之後我就會毀滅你一生。」，李並讀出男子同女兒講解說話。原本的英文內容指「只需從我身上學習一件事，永遠不要背叛你所愛的人，記住這一點，想一想然後跟你媽媽講，看看你要做什麼。現在已沒有回頭路了，我要和她一刀兩斷。今晚她離開後，我會把這裡屬於她的所有東西都燒掉，我會生一團大火，燒掉她所有東西。今晚之後，不會有證據證明她曾住這裡。所以我想你學懂。」

呂校長

衝突過後，李明慧一度唔聽當時嘅錄音，到後來終於有勇氣聽返，就覺得越嚟越錯。「點解我哋要沉默？有一個男人能夠叫個女，如果受到傷害，千祈千祈唔好報警，報咗警我就會毁滅你一生……」。呂校長今日再出片，片中李明慧播放手機錄音，聲帶中有男子情緒不穩，更著身邊人報警，李指「呢個失控係常見」，又暗示有人想將家中「有啲物件散走」，因為「唔見得光」同埋「有啲武器」。其他錄音片段中，李明慧以英文向男子表示被迫短時間內搬走，男子則說「你不值得更好」，並罵李「you bixxh」（你這個賤人）。李明慧以「賤格」「卑鄙」形容對方，並補充當時被人將家中個人衣物掉走，佢只能用垃圾袋收拾。畫面外嘅李媽媽就指有人「恰慣咗你呀」。

呂校長出post指收到警告，更涉及「陳天后」

呂校長亦有出post指收到警告，「若繼續把面談片段公開而影響權貴名人我將會受到『懲罰』」、「今天若出片，將會得罪樂壇天后屋企人」，呂校長續道「其實為弱勢發聲關娛樂圈乜嘢事？利申，我喜歡陳天后嘅歌」。

