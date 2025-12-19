蝦頭自揭「I到爆」 黃智雯曾與老公多磨擦
李昭南出席記招後被一男士強行擁抱 出PO還原事件：合照唔好咁衝動
現年36歲Mishy李昭南，2016年當選「全美華埠小姐」第二公主，之後就加入ViuTV擔任主持及拍劇工作。噚日（18日）李昭南出席ViuTV劇集《存酒人》記者招待會，事後佢喺Threads出PO詳細交代一件令佢唔舒服嘅合照事件。
李昭南喺Threads透露自己喺酒店門口附近，被一名男士要求合照，期間呢位男士好大力搭住佢膊頭，及將佢攬向自己，嚇親嘅李昭南隨即推開對方：「為免大家擔心，我清晰啲講返今日合照事件經過，今日喺某酒店主持記招，步行到酒店門口附近，有位男士問：「李昭南，可唔可以合照？」通常有禮貌問我，我都好樂意合照，喺我回覆「可以」嘅同時，對方好大力搭住我膊頭，將我攬埋佢度，由於發生得好快，對方用咗一定力道，我當下嚇親，即刻推返開、後退，表明：「唔可以搭住我膊頭。」混亂之下，我縮咗去對方身後，而對方再用手踭嘗試reach out掂住我影相，過程中我唔舒服，但冇受傷，我都有即時提醒酒店職員，幫忙注意現場秩序，職員回答見到佢嘅行為。我明白有時大家心情興奮，可能控制唔到自己動作，估計呢位男士已經被提醒過，要注意自己嘅行為，希望大家尊重所有男女藝人嘅個人空間，合照唔好咁衝動，令大家擔心唔好意思🙏🏻我會注意安全」
事件曝光後，唔少網民紛紛留言鬧爆呢位男士嘅行為，例如「呢啲一定係慣犯！真係唔好手軟」、「對方太過份，南哥你做得好啱，要即刻say no避開同搵在場人士幫手！take care! 」、「你冇撻佢落地真係太好人 」、「真係要好小心呢啲人借影相為名而做一啲唔好嘅行為！要尊重男女有別！保持距離！」、「擺明係抽水喎」、「最重要是保護自己，一聲問候一個親切友善的笑容已經足夠！ 」、「你冇事就好了，要保護自己！ 」、「你好叻 反應好快」、「過分左」及「南哥要好好保護自己」等等。
