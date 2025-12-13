iHerb限時優惠
李棟旭睽違8年再來台 見面會時間地點曝光
[NOWnews今日新聞] 韓國不老男神李棟旭，睽違8年即將再度降臨寶島，展現他獨有的魅力與溫暖，近距離與台灣的Neohee相見。李棟旭全新巡迴粉絲見面會「MY SWEET HOME」正式宣布起跑，台北場「LEE DONG WOOK 2025-2026 FANMEETING TOUR『MY SWEET HOME』in Taipei」將於2026年1月31日下午4點在台北和平籃球館舉行，目前主辦、售票資訊尚未公布，《NOWNEWS今日新聞》將為您第一時間更新相關資訊。
李棟旭宣布台北辦見面會！睽違8年再來超珍貴
睽違八年沒有來到台灣開見面會的李棟旭，宣布2026年1月31日下午4點在台北和平籃球館舉辦巡迴見面會，「LEE DONG WOOK 2025-2026 FANMEETING TOUR『MY SWEET HOME』in Taipei」，目前主辦方、售票資訊尚未公布，一有最新消息《NOWNEWS今日新聞》將為您第一時間更新。
李棟旭有著絕美立體五官，184公分高挑精實身材，不但持續挑戰不同戲劇角色，加上私下散發的「反差萌」，讓他在全球各地都擄獲大批粉絲芳心。李棟旭宣布將開啟全新粉絲見面會「MY SWEET HOME」將自今年底起至明年，飛到各地和支持自己的粉絲見面。提起時隔八年即將再度來台北和粉絲相聚，李棟旭笑說：「太久沒見了，真的興奮又開心，非常感謝一直等著我的粉絲們，讓我們一起創造幸福的時光吧！」
李棟旭見面會豁出去！為粉絲大跳女舞超害羞
李棟旭曾在自己的首爾見面會上大跳流行歌曲舞蹈，為了粉絲他帶來《Plot Twist》、《Supernatural》，當時他自言自語地說：「這是為了完成任務、為了粉絲才做的，啊...要瘋了...」雖然一邊嘆氣，不過仍然舞動起他的身體，為了粉絲可謂是什麼都辦得到。
李棟旭以模特兒身分出道踏入演藝圈，最初出演 MBC 獨幕劇《最佳劇場－在路之外還有世界》，之後陸續接演多部校園題材作品累積經驗。真正讓他一舉成名的，是2005年與李準基、李多海共同主演的《我的女孩 My Girl》，成功打開全亞洲知名度。其後代表作不斷，包括《女人的香氣》、《孤單又燦爛的神—鬼怪》、《觸及真心》、《九尾狐傳》系列等，其中《鬼怪》更讓他站上事業高峰，與孔劉組成的「死鬼CP」至今仍深受觀眾喜愛。
