李榮浩、楊丞琳紐西蘭街頭放閃！「全程牽手摟腰」恩愛畫面被拍 私下相處曝光
近期，有民眾在紐西蘭奧克蘭街頭巧遇李榮浩與楊丞琳，只見李榮浩染著吸睛的亮紅髮，與楊丞琳十指緊扣散步，全程輕鬆聊天，面對路人拍攝也毫不避諱，親密互動讓不少網友直呼「這對夫妻真的好甜」。
當天兩人都穿著休閒服，楊丞琳以短髮搭配黑色上衣與寬褲，俐落又自然。兩人一路牽著手，邊走邊聊，不時親密摟腰，李榮浩跨過小水溝時還下意識回頭提醒楊丞琳，默契十足。有目擊者形容，兩人就像一般情侶在街上散步，沒有明星距離感，細節流露出的親密氛圍相當吸睛。
事實上，這並不是兩人近期唯一一次在大洋洲被拍到。11月下旬，就有人在雪梨歌劇院附近看到兩人牽手散步，李榮浩不時停下腳步確認妻子有沒有跟上，相當甜蜜。
這次夫妻倆現身奧克蘭，應是配合李榮浩「黑馬」世界巡演行程。11月21日墨爾本演唱會上，楊丞琳驚喜現身觀眾席，當時就引來全場歡呼，李榮浩也在台上開玩笑說：「你們花錢是來看我的喔！」展現夫妻間輕鬆互動。12月5日他將在奧克蘭The Trusts Arena舉行本次大洋洲巡演的壓軸場，楊丞琳也一路同行。
