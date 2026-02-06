消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
李榮浩、楊丞琳結婚多年「出門仍緊牽著手」！穿情侶裝恩愛背影融化網友
2月3日，有網友在北京機場巧遇李榮浩與楊丞琳，目睹兩人手牽手同行，還身穿同色系牛仔外套。畫面中，李榮浩一路牽著楊丞琳往前走，楊丞琳則跟在身旁，步伐默契，低調互動引起網友討論。
網友拍下影片，只見夫妻倆穿著情侶裝，李榮浩一直緊牽老婆，兩人搭手扶梯下樓時，楊丞琳還輕輕將頭靠在對方肩上，小動作流露恩愛。事實上，楊丞琳過去就曾在節目中提到，最大的願望是能和喜歡的人牽手走路，如今的婚姻似乎正是她的理想狀態。
雖然夫妻倆因工作經常分隔兩地，仍持續用行動維繫感情。2025年底跨年期間，楊丞琳結束南昌演唱會後，連夜趕往李榮浩在清遠的演出現場，兩人合唱〈烏梅子醬〉時還即興改歌詞表達愛意，讓全場沸騰。彼此生病時也互相陪伴，楊丞琳動手術後，李榮浩曾連續三天三夜守在身邊照顧；李榮浩接受眼部手術時，楊丞琳也推掉工作陪同復原。
李榮浩與楊丞琳2014年因音樂工作認識，2015年李榮浩首度認愛，2017年在演唱會上獻吻公開戀情，2019年登記結婚，至今已相識相戀12年。兩人鮮少高調談感情，但在公開場合自然流露依賴。楊丞琳曾形容，在李榮浩身邊可以卸下堅強，這些日常累積，也讓這段婚姻備受外界關注。
CDG x The North Face 全黑第三波聯乘回歸
COMME des GARÇONS 副線 CDG 再度攜手 The North Face，推出第 3 波聯名系列
匯豐支持將「置易付」這項物業交易支付安排擴展至二手市場
「置易付」物業交易支付安排將由2026年2月28日起，擴展至香港的二手住宅物業買賣。匯豐發言人表示：「匯豐支持將『置易付』這項物業交易支付安排擴展至二手市場。這個方案能以更高的速度、安全性及便利性提升交易流程，同時協助客戶應對突如其來的付款挑戰。這與匯豐致力於透過數碼創新及全面服務，支持客戶實現置業目標的承諾一致。我們期待與合作夥伴攜手，確保這項新安排順利推行。」 (SY)
楊秀發連環性侵專挑老人？ 大分縣治安黑洞大曝光！
大分縣這起連環性侵案震撼日本社會，一名42歲中國籍男子楊秀發，涉嫌鎖定70到80多歲的年長男性下手，從公廁到路邊空地，作案地點全在戶外公共場所。
金宣虎又陷爭議！拍戲疑「起生理反應」畫面瘋傳＋逃稅疑雲 事業陷雙重危機
近日，韓國男星金宣虎拍攝電視劇的花絮畫面引發討論。在這個片段中，他疑似在和女演員對戲時出現生理反應，加上最近韓媒報導他透過家族公司逃稅，雙重爭議接連曝光，導致他的演藝工作受到影響，部分代言暫停，新戲也傳出遭抵制。
愛‧回家之開心速遞 ｜ 三太樊亦敏激吻小鮮肉 與細22年蔥頭「全裸」譜離奇感情線？
向來緊貼城中熱話的《愛‧回家之開心速遞》，一集《短劇好睇嗎》主題再度圍繞近年熱爆的狗血式網絡短劇。
篠原涼子忙拍劇唔得閒教仔？17歲大仔又爆醜聞
【on.cc東網專訊】52歲日本女星篠原涼子，近日忙於趕拍與男團SixTONES成員Jesse合演的新劇《失控的她-距離越獄還有xx天》，似乎沒有時間管教兒子。她因鬧出不倫醜聞，5年前與77歲前夫市村正親離婚後，兩人所生的17歲大仔市村優汰不時闖禍生事，日前在網
網傳鄧兆尊日收4萬利息 拍片回應網民唔賣帳：怕被綁匪盯上
58歲鄧兆尊身家豐厚，近年生活過得悠哉遊哉，又擁3位伴侶，包括：「正印」Carmen、「阿二」車厘子（Cherry）及「阿三」陳小姐，被稱「現代韋小寶」。由於鄧兆尊身為已故新馬司曾（鄧永祥）嘅兒子，所以佢嘅身家一直成為外界嘅焦點，而佢亦曾經承認每年一房有形容為「長期合約」嘅50、60萬家用，亦有傳佢繼承爸爸15億遺產，最近更有傳佢日收4萬利息，所以佢拍片上載到社交站就謠言澄清。
陳冠希出席美國婚禮！八字鬍、全套西裝「撞臉毛利小五郎」 網驚呼：回不去
近日，陳冠希與妻子秦舒培、女兒一同在洛杉磯出席友人婚禮，被其他賓客拍下照片後引起關注。他留著小鬍子、頭髮蓬鬆，臉上可見自然細紋，加上微微瞇眼的神情，竟和《名偵探柯南》的毛利小五郎頗為神似，令不少網友直呼「一看就聯想到」、「真的回不去了」。
趙露思也穿的千金風ALICE + OLIVIA，農曆新年粉嫩桃花色系列，浪漫貴氣顯好氣息
農曆新年就是想要買新衫過新年，一眾想以千金貴氣造型示人的女生們，紐約品牌 ALICE + OLIVIA BY STACEY BENDET 推出的農曆新年膠囊系列，其粉嫩主色已經很有氣質，加上英倫玫瑰緹花的優雅印花，貴氣而且很適合春夏季穿搭，穿起來有著精神好氣息。
OpenAI 推出 AI代理平台 Frontier 對軟件股再踩一腳
OpenAI 發布全新 Frontier 平台，推動 AI 代理進一步落地企業應用。市場憂慮新一代 AI 系統衝擊軟件商業模式，相關股份再現調整。
72歲李楓入住老人院近況曝光 曾兩度破產由九肚山搬到村屋居住
現年72歲嘅李楓（原名李惠歡），有「TVB御用八婆」之稱，2020年約滿離巢TVB，2023年承認已入住老人院近一年，分配到獨立房間嘅佢感謝上天眷顧，現時有三餐溫飽，同時佢亦唔覺得晚景淒涼。近日有網民喺社交網站上載李楓嘅老人院生活嘅近照，片中嘅佢留有灰白長髮，著上花紋上衣配上黑色長褲，拎住麥克風中氣十足地大唱粵曲，睇落精神。
「永遠的小倩」王祖賢58歲了還是好美！自拍影片罕見全臉入鏡 素顏氣質依舊在線！
影片中，王祖賢語氣平靜卻很有力量，她說：「我希望我無論幾歲，永遠都能順著自己的心意而活，讓時間成為禮物，活出我喜歡的樣子。」短短幾句話，被不少粉絲形容是「一聽就懂她現在過得很好的那種狀態」。其實早在去年二月，王祖賢就在加拿大開設屬於自己的艾灸養生會館，吸...
晚吹 – Chat KP | 《尋秦記》古天樂、林峯談「現實生活中最近一次喊」的經歷
KP邀請到電影《尋秦記》兩位主演古天樂、林峯前來分享。KP提到《尋秦記》中兩位主演碼頭離別流淚一幕令人難忘，林峯指拍攝順利兩take搞掂
《夜王》定檔初一 終極預告曝光！黃子華「歡哥」率領東日女公關年廿九落區謝票
億萬票房導演吳煒倫繼《毒舌大狀》之後，再度強勢出擊，執導第二部賀歲力作《夜王》，與全城觀眾歡度馬年，鐵定大年初一正式華麗賀歲。歡哥黃子華為答謝一早買飛支持電影《夜王》的觀眾，決定年廿九率領一眾演員親自落區到旺角見觀眾，多謝各位購買年廿九優先場及初一門票的老細支持！有關落區時間及詳情，將會稍後在《夜王》專頁公佈。
非常檢控觀 ｜「翻版孫藝珍」梁超怡演年青版陳煒顏值身形俱獲好評
劇情圍繞「殺戮試場」單元，還全盤揭出了包專員（馬德鐘飾）與王頌星（陳煒飾）「狗血式」恩怨情仇。劇情講述青年仁（阮浩棕飾）原本與青年星（梁超怡飾）情投意合
名媛望族丨朱晨麗角色原來執二攤 演技造型均被一面倒留言喪插
TVB重播劇集《名媛望族》日前引起網絡上廣泛討論，唔少劇中場口成為全城熱話之外，劇中演員嘅演技亦成為網民熱門討論話題。劇集搵嚟劉松仁、韓馬利、楊茜堯（楊怡）、陳玉蓮、江美儀等實力派演員主演，唔少網民都話睇得好過癮；不過當時仲係新人嘅朱晨麗就被網民紛紛留言負評，仲話佢係成套劇嘅「唯一敗筆」。
郭耀明拍片為朋友賀壽 61歲型佬味大爆發 《真情》歸亞南疑因有男密友未受力捧
90年代TVB男藝人郭耀明，憑俊朗外表獲得唔少演出機會，但到2007年拍完《通天幹探》之後郭耀明都離巢外闖，更有傳佢已經轉投保險業，甚少露面。
許瑋甯才是演藝圈真正「零負評女神」！好友一段話揭她私下模樣，網友全看哭
陳薇形容她是一種「妳什麼都還沒說，她就已經在那裡」的人。那些聽起來平凡的陪伴，其實最難複製—失戀時在大馬路上陪著哭、朋友需要專訪時大方分享對幸福的理解，甚至只是想來場兩天一夜的小旅行，她也能帥氣地拎包就出發！沒有戲劇化橋段，卻全是能被時間驗證的義氣，也讓外...
張柏芝與大仔澳洲被野生捕獲 Lucas身高顏值獲激讚：比大多數星二代強
張柏芝與謝霆鋒於2006年結婚，先後誕下謝振軒（Lucas）和謝振南（Quintus）兩名兒子，不過其婚姻僅維持5年結束，並由張柏芝親力親為湊仔。2018年，張柏芝秘密誕下細仔張禮承（Marcus），但未有透露細仔生父嘅身份。現年18歲嘅Lucas喺 今年正式入讀澳大利亞音樂學院（AIM）修讀音樂，身為媽媽嘅張柏芝喺上月底已經帶同三個囝囝飛往澳州。
迪麗熱巴18歲青澀影片爆紅！害羞自介「希望和大家當朋友」 天生神顏震驚網友
近日，一段迪麗熱巴18歲時的新生自我介紹影片在網路上傳開。影片中她面對鏡頭略顯緊張的模樣，引發不少網友回頭翻找她學生時期的畫面，也帶起一波關於她校園生活的討論。