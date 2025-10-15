李樂詩患乳癌果斷決定切除雙乳 四度重建乳房失敗 終逐漸釋懷重新愛護自己

林子祥與葉蒨文《白頭到老WE ARE ONE 世界巡迴演唱會》香港站已圓滿結束，一連5場個唱吸引唔少藝人朋友捧場，其中兩位就係陳奕迅和李樂詩，李樂詩更喺社交平台分享二人喺後台合照，寫道：「Lovely seeing Eason backstage tonight」，曝光近況。

李樂詩早年因演唱TVB處境劇《真情》主題曲《無悔愛你一生》走紅，近年與好友何婉盈、文佩玲及鄭瑞芬組成女團「Super Queens」。李樂詩2008年與美籍華人Ted Lee結婚，育有三子，家庭和事業雙豐收之際確診乳癌。李樂詩曾透露因家族有乳癌病史，於是養成定期檢查習慣，直至2021年醫生發現佢雙乳最少有5粒癌症腫瘤，雖屬初期但為咗徹底治療，選擇切除雙乳。李樂詩曾於接受陳志雲訪問時透露自己得悉有乳癌時非常害怕，喺到諗自己仲可以活多久，擔心未能照顧3個小朋友。而成功切除雙乳後，李樂詩曾四度重建乳房，不過重建手術均失敗，李樂詩一度感到沮喪，但逐漸釋懷，認為乳房並非生命全部，又將低胸衫全送人，重新愛護自己嘅身體。

