李泳知「MZ世代總統」激減13kg野性亮相，瘦掉半個自己索爆減肥秘笈：戒掉外賣、「香蕉」變成日常飲食主角

南韓「MZ世代總統」饒舌歌手李泳知瘦身 13 公斤驚喜亮相，引起全網熱議「好像變了另一個人」！李泳知個性率直又可愛，176 cm 高的她經常用自己的「Big Girl」身材開玩笑。上年度為拍攝 Calvin Klein 廣告勁減 13 公斤，展現出不一樣的輕熟魅力！

李泳知「資本主義式減肥」 高纖高蛋白飲食法健康瘦身

李泳知於社交媒體發佈「性感辣照」，面部輪廓更為纖巧立體，身材也明顯變得纖瘦，好像比拍攝 Calvin Klein 廣告照時更瘦了一圈，粉絲們紛紛留言「泳知真的很漂亮」！

李泳知為了廣告邀約而減肥，笑稱是「資本主義式減肥」！（Calvin Klein)

李泳知為了廣告邀約而減肥，笑稱是「資本主義式減肥」，而且減肥方法簡單健康，採用高纖、高蛋白飲食法，多吃香蕉水果而不再吃外送美食，而且每天進行至少 30 分鐘的高強度有氧運動，減重法只是重拾健康的生活方式而已。

1）高纖、高蛋白飲食法：減少碳水化合物攝取量並增加蛋白質，可加強身體燃燒脂肪，而且不用餓肚子也能輕鬆減重，健康瘦身。

2）多吃香蕉水果：香蕉含有豐富的膳食纖維，可促進腸道蠕動並控制食慾、去水腫，就是健康又美味的減重食物！

3）減少外送美食：外送食物一般高鹽高脂，而且難以控制營養的攝取量，想減重的話就要自己預備餐點了

4）30 分鐘高強度有氧運動：有氧運動例如跑步、HIIT等，可燃燒脂肪同時提升血液循環，除了減重外也能維持身心健康！

後悔站在權思妃身旁 可愛自嘲引全網爆笑

權恩妃小巧的身型讓泳知看來「異常巨大」！（The Qoo 截圖）

早前李詠知於 YouTube 頻道上自嘲，笑指自己曾站於權恩妃身旁，權恩妃小巧的身型讓泳知看來「異常巨大」，但其實自己只是「正常普通人」，權恩妃實在太小巧可愛了。

泳知亦指曾被網民嘲笑「頭大」，雖然泳知一向樂天，但聽多了也會感到受傷，其實泳知也只是平常人身材，身心健康最重要吧！

