李洙赫「江南太子」出巡到港，「低音炮」廣東話打招呼魅力爆發！身上的Tory Burch手袋要成為搶手貨

韓國超人氣男星李洙赫終於來到香港了！這位「江南太子」對上在香港參與品牌活動原來已經是10年前的事，雖然期間都有到香港，但未有正式地跟香港粉絲見面，這次來到香港位於中環ifc的Tory Burch新店開幕禮，更以招牌「低音炮」聲線用以廣東話跟大家打招呼，一眾「太子妃」都要給迷倒了！
難得來到香港的李洙赫，穿起Tory Burch秋冬新款亮相。一身大衣造型，超有氣派地跟大家打招呼，還不是展現麂皮水桶袋，確是很稱職的代言人。關於穿搭，李洙赫指，他在選衣服時都會看給自己一個重點單品，例如大衣是重點的話，就把大衣選最亮、有特色的單品，其他配件就會是基本款去配搭，這樣會容易做到簡單俐落卻有著穿搭重點。
至於這次他拿著的Tory Burch手袋，是Romy系列的水桶袋，有李洙赫拿著的麂皮新款，也有皮革款。有這位「江南太子」加持之下，相信很多想買大手袋的朋友都會想向這款袋子入手。現在位於中環ifc的Tory Burch新店已經可以看到Tory Burch的秋冬新貨，袋子有不場心動款上架，時尚迷也去逛新店吧！
