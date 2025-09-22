李漫芬7歲女兒遺傳爸爸運動細胞游泳比賽奪3獎牌 被選為名校班長兼社長乖巧獨立

前TVB藝人李漫芬（Fanny）去年10月宣布與TVB結束18年賓主關係，表示自己於10年前已開咗一間個人公關公司接洽司儀工作，亦開始做帶貨直播。由於TVB近年多喺內地開劇，怕兼顧唔到家庭而決定出外闖。李漫芬與游水教練老公Alvin於2015年認識，拍拖兩年後結婚，育有7歲女兒談在心（Alfa），兩公婆堅持唔請工人姐姐，親力親為照顧囡囡。近日，李漫芬於社交平台分享女兒參加游泳賽事勇奪三面獎牌嘅照片，果然遺傳咗爸爸嘅運動細胞。

李漫芬女兒可以話係游泳健將，去年首次參加比賽已奪得3項亞軍，李漫芬大讚女兒勇於挑戰。日前，李漫芬亦於社交平台表示女兒參加咗沙田體育會盃游泳錦標賽4項賽事，其中3項獲得獎牌，包括50米女子蛙泳季軍及自由泳殿軍，為女兒和老公感到驕傲：「今天出戰大賽事，報左四項，三項有獎，兩殿一銅。自己的成績進步了很感恩，天外有天，當然還是有進步空間，慢慢來，喜歡和享受過程就足夠了。媽媽為女兒為老公驕傲」李漫芬坦言，唔會施加壓力畀女兒，只希望佢盡力而為，同佢講唔洗諗太多，好似平時跟爸爸一齊游水咁表現就得。

李漫芬女兒Alfa十分乖巧和獨立，5歲已識沖涼準備衣服，去游水自己入更衣室，食完飯會幫手執碗等等。 就讀於嘉諾撒聖家學校（九龍塘）小二嘅Alfa近日更於開學日被選為班長兼社長；李漫芬透露女兒早就渴望成為班長，但去年小一未被選中相當失望，李漫芬則於當時鼓勵女兒，叫佢做好自己本分，留心聽課及有需要時幫助同學，老師總會睇到。李漫芬表示自己係佛系家長，回想當年女兒就讀K3時，僅替佢報考咗一間直資小學：保良局陳守仁小學，後來Alfa未獲該校錄取及小一派位結果未如理想，於是先叩門，最終成功入讀嘉諾撒聖家學校（九龍塘），該校為一間天主教女校，提供直屬中學嘅升中安排。

李漫芬IG

