李珊珊自爆年初險死經歷 林保怡急衝到醫院支援：就係知你真係會死

現年48歲，1996年度參選香港小姐成四料冠軍的李珊珊，於2011年患驚恐症後神隱多年，至去年底復出幕前成立YouTube頻道《三坐山Mount Trio》，而日前她在《珊珊大爆發》環節中邀請好友林保怡做直播訪問，自爆今年1月時曾經遇上險死事件，而林保怡第一時間衝到醫院支援，讓她感激不已。

李珊珊自爆今年1年曾經歷「生關死劫」，而林保怡當時在各方面都援手，讓她感激不已。（YouTube@三坐山 Mount Trio）

雖然並無透露因何事險死，但李珊珊表示「我一月頭呢，瀨過一鑊係生關死劫嘅，我好感謝保怡，佢竟然敢嚟醫院啦，亦都喺每一方面都伸出援手，我呢個感恩係日後湧泉相報」。林保怡則指當時李珊珊似快死，「點知你係咪死㗎？」，李珊珊即認真地表示：「真係會死呀，你知唔知呀？」林保怡即回答：「我知，我就係知你真係會死吖嘛，我幾大都第一個衝過嚟啦」。

廣告 廣告

李珊珊又指林保怡是很細心的人，自己對他十分感恩，「即使有啲咩情況都好，我真係多謝林保怡嘅，唔知點解我同佢可以結下呢個緣」。她又指因做網台而變得忙碌，結果這段時間少了找所有朋友，同時感謝林保怡體諒。

李珊珊指自己當年患病期間不敢外出，多得林保怡主動找她外出，而她更自爆每次外出都感到害怕，結果都要先去大便，讓林保怡常要苦等。而二人有一次到赤柱時遭狗仔隊跟拍，更指當時有雜誌會特意「寫衰」，加上被拍到患病時候肥腫難分的狀況，不禁會感到擔憂。幸好當時亦有記者肯幫忙表達情況，結果報道出街時十分留手，令李珊珊對相關記者心存感激。

李珊珊當年患病時，林保怡經常主動相約她外出，更曾被記者拍下病容。（YouTube@三坐山 Mount Trio）

李珊珊早年患驚恐症後神隱多時，去年終於重現幕前。（微博@李珊珊）