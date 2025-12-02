大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
李美慧罕晒坐飛機頭等艙照片惹粉絲驚嘆 與富豪老公相差25年曾不被睇好
有「御用宮女」之稱嘅李美慧於2018年嫁畀大25歲嘅百億富商曾文豪，婚後先後誕下一女一子，選擇淡出鎂光燈，專注家庭生活。身為百億豪門媳婦嘅李美慧從不張揚，絲毫不炫富，更不時帶孩子去茶餐廳用餐。然而，李美慧喺日前於社交平台罕晒搭乘飛機頭等艙嘅照片；照片中，李美慧身處飛機頭等艙，悠閒地看著電影，面前擺滿精緻果盤和魚子醬，寫道：「Hi Dubai。」引來粉絲驚嘆。
李美慧3歲開始學鋼琴和音樂劇，中學到大學期間，獨自前往北京求學，先後就讀中央民族大學附屬中學和北京舞蹈學院。2003年，李美慧從北京舞蹈學院民族舞專業本科畢業。及後，以「韋薇」之名嶄露頭角，參加鳳凰衛視主辦嘅《2003中華小姐環球大賽》，憑藉出色才藝奪得「最佳才藝小姐」獎項。2006年，李美慧參選香港小姐競選，雖然落選，但其潛力仍被TVB發掘，隨即加入第21期藝員訓練班。訓練班畢業後，頻頻於劇集中飾演宮廷丫鬟或宮女角色，令佢積累經驗，亦獲得「御用宮女」之稱。之後，精通普通話、東北話、湖北話、河南話和北京話嘅李美慧決定隻身闖蕩內地娛樂圈，從小角色起步捱到女主角，巔峰時期曾喺一年內主演10部電影和1部電視劇，同時參與綜藝節目，收入高達百萬港元，事業風生水起。
然而，母親喺李美慧29歲嗰年，提醒佢要開始思考終身大事。李美慧返回香港，調整生活重心。喺一次朋友聚餐中，意外認識老公曾文豪，相識僅半年，未婚先孕，便喺2018年6月結婚。同年7月，喺法國一座私人莊園補辦婚禮，場面夢幻。呢段年齡差距達25年嘅婚姻於當時備受外界質疑，但結婚至今，李美慧一家幸福滿滿，和老公喺法國擁有豪華別墅和莊園，不時飛到當地度假，生活相當寫意。
