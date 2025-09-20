李義獲薦留任 曾指法院基本職責確保審訊公平 認同替代法律框架保障同性伴侶
獲薦「再度任命」為常任法官的李義，至今在終院任職 25 年，參與審理過多宗重要上訴案。在支聯會拒交資料案，終院一致裁定鄒幸彤 3 人得直，引李義在另案判詞指出，法院的基本職責是在法律可行方法下，確保審訊得以公平進行。
在黎智英保釋案、呂世瑜案，李義與其餘 4 名法官一致裁定兩人敗訴，裁定《國安法》設更嚴格的保釋門檻、認罪減刑的幅度受刑期下限約束。在林卓廷披露游乃強受查案，李義與張舉能、歐頌律看法一致，認為詮釋法例時應側重維護廉署調查保密，裁定林敗訴。
在岑子杰司法覆核案，李義、霍兆剛一同撰寫判詞，認為同性伴侶有需要取得「替代法律承認框架」，以滿足其基本社會需求、獲取合法性的身分認同。
支聯會案終院引李義另案判詞
指法院基本職責確保審訊公平
按規定，終審法院共有 3 名常任法官，而每次上訴聆訊都須由首席法官、3 名常任法官，以及一名本地或海外非常任法官一同參與審理，故在過去 25 年任職期間，李義參與大量終審上訴案。他主撰部分案件的判詞，亦有在部分判詞撰寫個人裁斷。
近年最受注目的國安案之中，李義在內的 5 名終院法官在「支聯會拒交資料案」指，律政司引用「公眾利益豁免權」大幅遮蓋國安處調查報告，令辯方無法得知控方的論據，剝奪其得到公平審訊的權利，裁定鄒幸彤、鄧岳君、徐漢光上訴得直，撤銷定罪。
終院的判詞引用李義在「李明治案」所寫的判詞，指出法院的基本職責是在法律可行方法下，確保審訊得以公平進行，而不會基於無法達致而捨棄它。
與 4 法官一致裁定
黎智英、呂世瑜敗訴
在黎智英保釋案，李義與終院另 4 名法官一致裁定黎敗訴。他們指出，《國安法》第 42 條對「有利於保釋的假定」的一般規則，衍生了特別例外情況，為保釋申請加入嚴格門檻要求。終院亦指，法庭沒權力裁定《國安法》任何條文因與《基本法》或香港《人權法》不符而違憲或無效。
在「呂世瑜案」，李義亦與終院 4 名法官一致裁定呂敗訴，指出本地量刑的法律及原則，要在《國安法》訂下的量刑框架內運作，認罪減刑幅度受到國安罪刑罰下限約束，換言之，即使適時認罪亦未必能獲全數三分之一減刑。
林卓廷披露案
提側重立法原意詮釋
李義另亦處理多宗政治相關案件。在「林卓廷披露游乃強受查案」中，5 名終院法官就控罪條文的詮釋方法出現明顯分歧，李義與首席法官張舉能、海外非常任法官歐頌律形成多數，最後以 3 比 2 裁定林卓廷敗訴。
李義在判詞提出側重立法原意的詮釋方法，即當明知或懷疑有人因貪污等罪被調查，若披露有調查進行，即使沒提及是貪污等罪都屬違法。他認為，這種詮釋才能應對隱晦方式的通風報信，例如「點頭、眨眼」，達到維護廉署調查保密的原意。
不過常任法官霍兆剛、林文瀚不同意，他們着重文本詮釋，指條文用語只限於貪污調查，沒法支持引伸至廉署的所有調查。
岑子杰司法覆核案
認同須保障同志權利
近年多宗同志平權案上訴至終審法院，當中，李義在「岑子杰司法覆核案」與霍兆剛、海外非常任法官祈顯義形成多數，終院以 3 比 2 裁定岑子杰勝訴。
在判詞中，李義和霍兆剛共同裁斷，同性伴侶有需要取得「替代法律承認框架」，以滿足其基本社會需求、獲取合法性的身分認同，免令他們覺得自己低人一等、感到委身的關係不值得獲承認。
他們同意《人權法案》第 14 條私生活權利適用於案件，指該權利因同性伴侶的私生活和尊嚴受到干預而被侵害，例如當其中一人住院時，其伴侶或無法探訪、得知其病情、無法作出醫療決定；又例如當二人決定結束關係，亦難以處理他們共同擁有的資產。
李義亦在多宗同志平權，與終院其他法官一同裁定同志一方勝訴，包括挑戰房委會拒承認家庭成員身分、無法按《無遺囑者遺產條例》繼承財產的司法覆核案。
出任常任法官 25 年
特首擬「再度任命」
現年 76 歲的李義，於 1978 年獲大律師資格，1990 年獲委任為御用大律師。1999 年加入司法機構，成為高院原訟庭法官，翌年他先後獲委任為上訴庭法官、終審法院常任法官，至今在終院任職 25 年，目前任期至 2026 年 3 月屆滿。
政府周四公布，特首李家超接納司法人員推薦委員會的推薦，會在徵得立法會同意後「再度任命」李義為常任法官。司法機構解釋，李義已共獲延任 4 次，按規定不能再延任，今次推薦是根據另一條文「再度任命」他為常任法官，任期三年（見報道）。
