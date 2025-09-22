李芷晴配對失敗照被力追 富二代出招整朱古力

【on.cc東網專訊】藝人李芷晴於無綫戀綜《女神配對計劃》播竣後，一度惹來負評，加上未能配對成功，似乎得不償失﹗不過這位女神俏俏地起革命，原來她與關嘉敏一樣，節目完結後繼續被參賽者表態力追，對她一直抱有好感的富二代求愛者Kenneth，揚言會開始發動攻勢，出動8字深情向李芷晴表白，獲得不少網民力撐。

李芷晴於節目尾聲時表示自己仍未準備好接受一段新感情。已被淘汰的「醫美太子爺」Kenneth則於社交平台貼出為女神製作朱古力的視頻，揚言希望在節目外了解嘗試了解李芷晴，沖咖啡時又表示「暫時淨係想沖畀一個人」，最後更用兩人名字改歌詞深情表白「為你芷晴傾我至丞」，令李芷晴驚喜非常，不禁轉發並回覆：「啲歌詞笑死我﹗」

廣告 廣告

Kenneth的舉動獲不少網民讚「好有心」，支持他繼續追求李芷晴﹕「好有heart阿! 雖然今次你畀人foul咗，但係睇得出你係一個好嘅男朋友」、「好好呀！支持丞總！」、「節目完咗啫，未死麻，現在追囉，我覺得你得，你可以追到芷晴，繼續追啦！」

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】