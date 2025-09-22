樺加沙｜天文台 12:20 改發一號戒備信號
李芷晴配對失敗照被力追 富二代出招整朱古力
【on.cc東網專訊】藝人李芷晴於無綫戀綜《女神配對計劃》播竣後，一度惹來負評，加上未能配對成功，似乎得不償失﹗不過這位女神俏俏地起革命，原來她與關嘉敏一樣，節目完結後繼續被參賽者表態力追，對她一直抱有好感的富二代求愛者Kenneth，揚言會開始發動攻勢，出動8字深情向李芷晴表白，獲得不少網民力撐。
李芷晴於節目尾聲時表示自己仍未準備好接受一段新感情。已被淘汰的「醫美太子爺」Kenneth則於社交平台貼出為女神製作朱古力的視頻，揚言希望在節目外了解嘗試了解李芷晴，沖咖啡時又表示「暫時淨係想沖畀一個人」，最後更用兩人名字改歌詞深情表白「為你芷晴傾我至丞」，令李芷晴驚喜非常，不禁轉發並回覆：「啲歌詞笑死我﹗」
Kenneth的舉動獲不少網民讚「好有心」，支持他繼續追求李芷晴﹕「好有heart阿! 雖然今次你畀人foul咗，但係睇得出你係一個好嘅男朋友」、「好好呀！支持丞總！」、「節目完咗啫，未死麻，現在追囉，我覺得你得，你可以追到芷晴，繼續追啦！」
51歲馮德倫「型佬」魅力爆發，為Hermès啟德時裝騷走秀！銀白鬚子配上可愛酒窩，這組合有迷倒你嗎？
Hermès啟德時裝騷圓滿完成，但也許沒人會預計到，馮德倫會登上天橋，成為一晚限定的模特兒。51歲的他，穿上暗杏色外套，提著皮革手提袋，自信地走，輕輕一笑。束有鬚子的他，下巴的鬚子早已成灰白，加上他那專屬的內斂個性，呈現出非常優雅而耐看的中佬魅力。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
麥明詩晒半歲囝囝近照 頭髮濃密下巴肥嘟嘟 坐穩見醫生勁可愛
「十優港姐」麥明詩（Louisa）去年與機師老公盛勁為拉埋天窗，今年3月發文透露囝囝出世。日前，Louisa再於社交平台分享多張囝囝到醫院檢查的照片，曝光囝囝半歲近況。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
孫藝真罕放閃玄彬 盼三搭合作夫妻喜劇
[NOWnews今日新聞]演員孫藝真日前在IG發文，表示粉絲可以在留言區留下問題，而她會親自回覆。其中有粉絲提及她過去跟老公玄彬二搭演出《愛的迫降》、《極智對決》，未來是否還有機會一起合作，而孫藝真則...今日新聞 娛樂 ・ 17 小時前
聲秀︳內地觀眾突睇唔到節目直播 網民估︰因為蘇永康？
TVB音樂綜藝《聲秀》日前爆出參加者林錦興（小林）自稱被淘汰後遭導師吳浩康Deep出言侮辱，後來TVB將吳浩康當日嘅評語片段足本公開以作交代。Yahoo 娛樂圈 ・ 52 分鐘前
許光漢爆紅「推介」香港餐廳！袁澧林公開佐敦廟街小店「豪記」 黃酒雞煲＋椒鹽小炒逐樣睇
許光漢日前在台北出席電影《他年她日》預售票見面會，在活動現場許光漢被粉絲們問及，推介香港什麼美食，倒是主持幽默地反問要問一個台灣人香港好吃的？女主角袁澧林即時向許光漢作出救援，推介位於佐敦廟街的豪記。袁澧林更表示，是她自己發現這個好店，更吸引了很多幕前的人都會去吃！Yahoo Food ・ 4 小時前
TMA頒獎禮｜Stray Kids奪4獎成大贏家 IVE及NMIXX忙內首度同台甜美合唱
韓國音樂盛典《2025 The Fact Music Awards》於前日假澳門最大面積戶外大型演出場地澳門戶外表演區舉行，同日於頒獎禮前舉行《TMA韓國音樂頒獎典禮——紅地氈盛典》。全晚大會合共頒發33個獎項，熱爆全球的人氣組合Stray Kids昨晚勇奪4獎成為大贏家，而asepa及ENHYPEN跟隨其後各奪3獎平分秋色。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
于朦朧墮樓亡網上瘋傳「被墮樓」等陰謀論 官方採強制措施查處三人
內地男星于朦朧日前墮樓身亡，其母親早前透過于朦朧公司表示于朦朧酒後意外墮樓，公安亦表示案件經過調查後排除刑事案件嫌疑。不過，網上依然謠言紛飛，更瘋傳于朦朧「被他人組局侵害後跳樓」及「被開膛破肚丟下樓」等傳言。昨日（21日）北京朝陽公安分局發布「警情通報」，指嚴禁「網上編造傳播虛假信息」並已對三人採取強制措施。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
鄭志剛公布新動向 成立上合發展控股
鄭志剛公布新動向，成立綜合性企業集團上合發展控股，集團以香港為總部，致力投資可望在未來二十年重塑全球經濟格局的九大領域，包括數字領域，及涵蓋內地、東盟國家及中東國家等新興市場。Yahoo財經 ・ 21 小時前
爆一爆｜北都發展預示 香港「去家族化」（Louise）
特首已心急如焚，在施政報告中力谷「北都」。位於上水、古洞一帶的「北都」，近幾年火速成型，自幼在此成長故對「北都」特別有感覺。近期收地拆卸工程如火如荼，見證香港六、七十年代工業時期的「振興鎅木廠」、「興業電子廠」、以至有60年歷史的鄉村教會-信義會靈合堂都一一拆卸移為平地。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
安踏低開4.6% 旗下「始祖鳥」就西藏煙花秀致歉
安踏(2020.HK)今早(22日)低開4.6%，報92.35元，市前成交100.64萬股，涉資9,377.54萬元。 上周五(19日)知名戶外品牌安踏旗下「始祖鳥」贊助藝術家蔡國強在西藏喜馬拉雅山脈江孜熱龍地區(海拔約5,500米)燃放藝術煙花，相關煙花秀視頻上周六(20日)在網絡發布後，引發眾多網民對煙花秀可能危害當地生態環境的擔憂。AASTOCKS ・ 1 小時前
美國大豆收穫季但中國訂購量為零！豆農呼籲特朗普「立即做出改變」
美國大豆正值收穫季，但中國訂購量為零，引發美國豆農的擔憂。中美關稅與出口政策影響大豆市場競爭力，美國豆農急需中國市場支持。鉅亨網 ・ 22 小時前
聲秀︳林錦興被淘汰後指吳浩康出言侮辱 TVB出完整片段還原真相 Deep嬲爆要求公開對質
TVB音樂綜藝《聲秀》以師徒制培訓學員，早前一集中導師之一吳浩康Deep嘅學員林錦興(小林）被淘汰後，Deep向小林作出提點。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中國夜經濟「越夜越High」 為何香港獨憔悴 施政報告都無再提
近日內地有最新夜間經濟（香港稱為「夜繽紛」）數據出爐，截至2024年底，中國夜間經濟規模已突破36.4萬億，按年大增17.6%，內地支付寶的數據顯示夜經濟不再只是輔助，而是中國經濟的核心動力，各省市大街小巷入夜後都相當暢旺，相較之下，香港則陷入獨憔悴格局，連夜繽紛網站都停止運作，以下探討到底是什麼原因Yahoo財經 ・ 1 天前
比亞迪李雲飛：股票投資有買就有賣 感謝芒格和巴菲特對公司認可
對於股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡悉售比亞迪(1211.HK)持股，比亞迪公關處總經理李雲飛表示，巴郡於2022年8月開始陸續減持其於2008年購買的比亞迪股票，去年6月其持股就已在5%以下。AASTOCKS ・ 56 分鐘前
鄧健泓移民加拿大一度財困 老婆要求搬大屋「新居」曝光
歌手鄧健泓與老婆石詠莉移民加拿大兩年多，選擇定居於當地消費税較低的卡加里（Calgary），他們初到當地時親自為大屋裝修，打造愛巢。不過近日鄧健泓表示，老婆石詠莉出聲要求搬屋。東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
Coach手袋低至33折！GenZ最愛Brooklyn 28、新款Empire 34比官網平近$700、官網斷貨Swing Zip袋都有折！
Coach手袋近年設計風格大改，當中Coach Brooklyn系列手袋曾一度成為Lyst熱搜排名第一名，更受不少GenZ喜愛熱捧，可見人氣極高！想平價入手Coach手袋，Yahoo購物專員有好推介，網購平台Zalora有不少Coach手袋優惠，包括有人氣Brooklyn系列手袋、2025年夏季新款Empire 34手袋都比官網平，還有Coach香港官網賣斷貨的Swing Zip袋都有折，即抵精選抵買推介！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
太興多品牌取勝 超值價吸客 新餐廳門店小夠靈活 反應好即複製
餐飲市道低迷，但有餐飲連鎖集團生意逆市上升，當中太興集團（06811）上半年盈利就大增逾兩倍，跑贏大市。太興執行董事陳淑芳接受本報專訪時分享了逆市經營之道，認為集團優勢之一就是擁有多達19個品牌，具調整品牌組合的靈活性，今年擬再增一清湯腩門店品牌；面對港人北上及外遊，該集團加推引流產品，價格做到「物超所值」，並且強調與客人互動，提升對品牌的情感價值。 陳淑芳表示，太興集團現時已發展至擁有19個品牌，每年都有新品牌登場，如去年推出「安金稻」及「一橋拉麵」；新品牌價位比較優惠，令消費者覺得多一個新的菜種，集團針對現在香港市場的消費力去做這些品牌，門店面積比較小，靈活度高，而且餐種很清晰，容易做宣傳推廣，若市場反應好就會複製，今年底前會再新增一個品牌，屬清湯腩專門店。 對於現有品牌，陳淑芳指出，每個品牌都有自己風格，「每個品牌我們都希望做到top of mind，譬如我想食燒味，就會想起太興；如果我想食香港的冰廳味道，我會想起敏華冰廳，希望每個品牌做到優勢和風格。」她說，集團品牌大部分都是亞洲美食居多，以香港的美食為主打。 19蚊鵝瀨引起話題性 近期市民消費轉趨審慎，陳淑芳透露，集團運用引流信報財經新聞 ・ 8 小時前
滙豐香港富裕人士調查：退休要860萬！你準備好未?
「退休到底要有幾多錢先夠用？」相信這絕對是不少香港人經常在問自己的問題。根據《滙豐全球生活質素專題報告2025》1，接近1,400名受訪香港富裕投資者認為，平均要有111萬美元，亦即約860萬港元積蓄，才可享受舒適安穩的退休生活。Yahoo財經 ・ 3 小時前
【McDonald's】芝士安格斯套餐優惠價 $38（22/09起）
麥當勞下週一起推出芝士安格斯套餐限時優惠價$38，而新推出「鋒味」系列專屬優惠包括鋒味全餐減$8、鋒味四道菜套餐減$5、鋒味安格斯煎蛋肉醬飽套餐減$3、鋒味青花椒味雞翼（4件）套餐減$3、$17鋒味青花椒味雞翼(2件)及$12.5鋒味曲奇奶茶新地！YAHOO著數 ・ 20 小時前
巴郡發言人證實：巴菲特清倉比亞迪股票
「股神」巴菲特掌控的巴郡 (BRK.A) ，已完全退出在比亞迪 (1211.HK) 的投資，而巴菲特持有比亞迪股票的這些年，比亞迪股價暴漲約 3,890%。鉅亨網 ・ 10 小時前