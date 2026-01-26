「最美姑姑」李若彤現身張學友演唱會！60歲淡妝如40歲一樣美麗，親授健身保養大法練成「李若彤同款馬甲線」
現年60歲的「最美姑姑」的李若彤，近日被捕捉到她以清淡妝容低調現身張學友演唱會，依然青春美麗，令網民嘖嘖稱奇，個個都十分羨慕她猶如小龍女般凍齡不老的容顏。李若彤不僅保養得宜，傲人的「馬甲線」更是令人敬佩之處。近年她亦在小紅書上大方分享自己的保養大法與健身心得！
李若彤日常熱身，健身房行20分鐘斜坡燃脂
在健身房進行20分鐘斜坡步行，燃脂效率比平地高出兩倍。行斜坡屬於低衝擊訓練，能有效減輕膝蓋負擔，同時深層啟動臀大肌與大腿後側，達到提臀修腿效果。持續20分鐘更能提升心肺功能並強化核心穩定，既能燃脂爆汗，又能塑造曲線。
李若彤親授5個動作練成緊實馬甲線
想要擁有姑姑同款的腹部線條？每天只需跟李若彤做10至15分鐘核心訓練動作，就可以練成你的專屬馬甲線！
第一招：捲腹運動
雙手置於耳側，利用腹部力量帶動上身抬起，精準鍛鍊上腹肌。肩部不要著地，使用腹部發力，捲腹時吐氣，下來時吸氣，每組100下，做3組。
第二招：仰臥抬腿
仰臥抬腿能鍛鍊核心肌群，有助於訓練腹部肌肉。手放在臀部下面，雙腳併合伸直，腰部緊貼地面，收緊核心，保持呼吸均勻，每組100下，做3組。
第三招：V字捲腹
V字捲腹是針對下腹部的進階訓練，雙手撐於椅邊維持平衡，雙腿伸直後向胸部收縮，身體呈V字型。這動作能大幅減輕背部壓力，更集中鍛鍊腹直肌與深層核心，有效消除小腹贅肉，強化腹部線條，是辦公室或居家健身的高效選擇，每組100下，做1組。
第四招：側屈腹捲腹
雙手撐在椅邊支撐上半身，將雙腿併攏並偏向一側縮向胸部，利用側腹力量帶動。這能精準鍛鍊腹外斜肌，有效消除腰間贅肉，同時強化核心穩定性，助你輕鬆練出緊緻的側腰曲線，左右各做100下，做1組。
第五招：側板式下壓
側板式下壓針對側腹肌及核心穩定的高效動作。手肘在肩膀正下方，撐在椅子上，保持身體核心收緊，臀部有控制地下壓，然後利用側腹肌肉的力量將臀部推回起始位置，每組100下，做1組。
健康養生：
可嵐復出參加中年好聲音4獲五燈！被譽為「中4」的顏值擔當斜槓媽媽，保養得宜完全不像40歲
《尋秦記》滕麗名24年後的善柔依然很美麗！50歲的超級防腐保養大法，勤力護膚兼與老公行山滑雪
