59歲「最美姑姑」李若彤凍齡秘訣：睡覺是頭等大事！美魔女分享5大安眠好習慣 最後一條容易忽略

大家還記得「姑姑」李若彤嗎？被譽為「最美小龍女」的她現年已59歲，但對健康及身材管理非常嚴謹，因而就如「逆生長」般比年輕時更美！除了堅持運動、護膚外，她的最佳「凍齡」秘訣就是「睡得好」，只要每晚睡好睡滿，整個人也能容光煥發！

59歲李若彤分享「凍齡」心得：「睡覺是我的頭等大事！」

李若彤於微博分享凍齡心得，她直指「睡覺是頭等大事」，可以不吃、不喝、不出去玩，但睡覺是必須的！她認為睡覺是一切好狀態的來源，而且不單是睡足時數，睡眠質素更要有要求。

59歲李若彤睡眠好習慣1：睡前不要玩手機

她認為壓力影響睡眠是未必能馬上改善的，但有些日常習慣是絕對可以改變。例如睡前不要玩手機，不要讓藍光影響入睡及睡眠質素，沒有甚麼訊息、影片比睡得好更重要！

59歲李若彤睡眠好習慣2：不要食宵夜

睡前大家都喜歡食宵夜嗎？李若彤指吃飽後，餐點在胃部消化會令人沒有睡意，讓人無法放鬆並安心入眠，亦會影響睡眠質素。

59歲李若彤睡眠好習慣3：不要做劇烈運動

都市人生活忙碌，不少人喜愛下班後做運動，但有機會弄巧成拙！李若彤分享睡前做劇烈運動，會令腎上腺素上升，令精神繃緊難以放鬆。

59歲李若彤睡眠好習慣4：輕柔梳頭皮

李若彤認為按摩頭皮可以放鬆身心，更可促進血液循環，輕輕的梳頭皮有如享受在家spa，配合輕音樂及用熱水浸腳，令人更易入睡。

59歲李若彤睡眠好習慣5：使用睡眠眼罩

李若彤分享自己會用睡眠眼罩，完全隔絕光線讓大腦開始休息，從而更容易進入睡眠狀態，同時夜間不會被外來燈光騷擾，提升睡眠質量！

網購睡眠好物推薦：

小編為大家搜羅了網購安眠好物，包括 Aveda 的按摩木梳、居家 SPA 足浴袋、添加了薰衣草的眼罩等，另外還有私心推薦 This Works 睡眠噴霧，讓你能簡易成就一夜好眠，享受舒適的美容覺！

Aveda 按摩木梳

價錢：$240

按此購買

Aveda 按摩木梳

Dr. Mercola, Sleep Mask with Lavender

價錢：$79︱ 原價：$111.5

按此購買

Dr. Mercola, Sleep Mask with Lavender

好收納泡腳桶

價錢：$396.4

按此購買

好收納泡腳桶

THIS WORKS Deep Sleep Pillow Spray 75m

價錢：$235

按此購買

THIS WORKS Deep Sleep Pillow Spray 75m

