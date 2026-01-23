60歲「小龍女」李若彤低調現身！素顏看張學友演唱會 網驚豔讚：像40歲

近日，張學友在香港紅磡體育館舉辦「60+巡迴演唱會」最終場，台下觀眾席中，有粉絲意外認出一名熟悉身影，正是曾在《神雕俠侶》中飾演「小龍女」的李若彤。她當天穿著藍色毛衣、幾乎素顏現身，60歲的外貌狀態很快在網路上引發討論。

當晚李若彤打扮相當低調，沒有隨行人員，也沒有特別裝扮，就像一般歌迷一樣坐在觀眾席中。她留著長髮自然垂落，臉上幾乎沒有妝容，五官輪廓仍相當清突出、皮膚緊緻。有現場粉絲形容，她坐在人群中仍十分顯眼，一眼就能認出來；許多網友看到照片也驚呼：「這真的是60歲嗎？看起來像40出頭！」

廣告 廣告

李若彤近年生活閒適，經常在社群平台分享健身相關內容，包含訓練影片與日常紀錄，體態與線條也因此受到關注。她多年來一直是張學友的歌迷，只要行程允許，都會到演唱會現場支持，也曾在社群平台分享自己收藏的演唱會門票，相當忠實。

延伸閱讀

59歲李若彤「整天狂吃甜點」都不胖！大塞冰淇淋、蛋糕：健身吃甜根本沒衝突

59歲李若彤「脖子凹陷」真相曝光！每天健身5小時體脂15% 霸氣回嗆：那是青筋不是皺紋