專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
60歲「小龍女」李若彤低調現身！素顏看張學友演唱會 網驚豔讚：像40歲
近日，張學友在香港紅磡體育館舉辦「60+巡迴演唱會」最終場，台下觀眾席中，有粉絲意外認出一名熟悉身影，正是曾在《神雕俠侶》中飾演「小龍女」的李若彤。她當天穿著藍色毛衣、幾乎素顏現身，60歲的外貌狀態很快在網路上引發討論。
當晚李若彤打扮相當低調，沒有隨行人員，也沒有特別裝扮，就像一般歌迷一樣坐在觀眾席中。她留著長髮自然垂落，臉上幾乎沒有妝容，五官輪廓仍相當清突出、皮膚緊緻。有現場粉絲形容，她坐在人群中仍十分顯眼，一眼就能認出來；許多網友看到照片也驚呼：「這真的是60歲嗎？看起來像40出頭！」
李若彤近年生活閒適，經常在社群平台分享健身相關內容，包含訓練影片與日常紀錄，體態與線條也因此受到關注。她多年來一直是張學友的歌迷，只要行程允許，都會到演唱會現場支持，也曾在社群平台分享自己收藏的演唱會門票，相當忠實。
