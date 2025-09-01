59歲李若彤「重現35年前美照」竟幾乎沒變！身材超越年輕時 網驚呆：以為同時拍的

香港女星李若彤有「最美小龍女」之稱，雖然年紀漸長，但因為長期堅持運動、保養，外貌看起來依舊年輕亮眼。她日前在社群平台PO出1990年拍的美照，特意模仿當時的穿搭造型，又拍了一張35年後的對比照片，結果令許多網友吃驚「簡直逆生長」、「怎麼能一直漂亮的」！

在1990年拍的照片中，24歲的李若彤穿著一件黃色短版運動背心、牛仔褲，將一台老式隨身聽塞在胸前，戴著耳機俏皮地對鏡頭甜笑；時間轉到現在，59歲的她穿上同樣款式的背心、牛仔短褲，和過去的自己擺出一模一樣的姿勢，不僅甜美依舊，且身材明顯更加緊實，整個人容光煥發。

李若彤已經59歲，仍勤於保養。（圖片來源：小紅書 李若彤）

李若彤PO文：「用一張復刻35年前的照片向所有女生證明：最好的投資是投資自己，最值得的長期主義，就是妳自己。」有人留言感慨「難道歲月這把殺豬刀，遇到真美人就要繞道」，李若彤也回覆：「歲月不是對美人繞道，只是它也會珍惜那些懂得愛護自己、投資自己的人啊。」鼓勵大家別吝於照顧好自身。

不少網友都被這組對比照驚豔，留言讚嘆「天哪，35年過去，沒老就算了！甚至肌肉線條更明顯了」、「太可怕了，我以為第二張也是從前拍的」、「我都沒看出兩張是不同照片」、「怎麼能一直漂亮的，我都老了，姑姑還是那個姑姑」，顯見李若彤的凍齡程度有多驚人。

李若彤保養有術。（圖片來源：小紅書 李若彤）

事實上，李若彤為了保持健康狀態，平時就付出大量心力保養，也常在社群平台分享美容祕訣。她也有固定運動的好習慣，常鼓勵大家「不要找藉口」，即使待在家裡沒出門，拿起兩瓶礦泉水、洗衣精，就可以馬上當作健身道具，只要有心、有毅力，想保持好身材並不是難事。

李若彤保持運動習慣，擁有一身健壯肌肉。（圖片來源：小紅書 李若彤）

