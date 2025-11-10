59歲李若彤「脖子凹陷」真相曝光！每天健身5小時體脂15% 霸氣回嗆：那是青筋不是皺紋

「姑姑」李若彤又因狀態登上熱搜！近日她在社群平台分享健身影片，身穿運動背心大秀緊實線條，卻因頸部明顯的縱向肌肉引發討論。有網友擔心「太瘦會顯老」，她隨即在留言區霸氣回覆：「那是青筋，不是皺紋！」一句話化解爭議，也展現她一貫的率真自信。

健身族群也紛紛出面解釋，指出李若彤脖子上的線條其實是胸鎖乳突肌，是發力時自然顯現的肌肉，只有長期系統訓練、體脂率極低的人才會明顯。事實上，李若彤的自律早已是圈內公認，她多年來每天堅持運動4到5小時，體脂率長期維持在約15%，堪比專業運動員。手臂青筋偶爾浮現，也正是健康與肌肉緊實的表現。

至於為何如此熱愛健身，她的理由超可愛——不是為了瘦，而是為了「心安理得吃提拉米蘇」。她曾大方分享自己最愛港式菠蘿油、法式千層蛋糕，笑說「為吃而練」是她維持平衡的方式。這種健康又鬆弛的態度，讓不少網友直呼「太真實了」。

對李若彤而言，健身不只是維持外型，更是幫助她度過低潮、重拾力量的關鍵。從《神鵰俠侶》中仙氣飄逸的小龍女，到如今59歲仍神采奕奕的「自律代表」，她用實際行動打破年齡偏見，證明運動不僅能抗老，更能讓人活得自在、有底氣。

