《大長今》之後20年依舊封神！李英愛55歲生日慶生近距離零修圖美到不科學

（圖/ig)

李英愛迎來55歲生日，一段由化妝師與工作人員為她準備的幕後慶生影片悄悄流出，沒有精心設計的燈光，也不是正式拍攝畫面，卻再次證明了她為何能被稱為「真女王」。

（圖/ig)

（圖/ig)

幕後慶生畫面流出，零修圖狀態反而更驚人

從曝光的影片截圖中可以看到，李英愛站在化妝間裡，被工作人員包圍慶生。她接過花束與卡片時，神情溫柔自然，甚至帶著一點靦腆，與稍早在秀場上展現的女王氣場形成迷人反差。

（圖/ig)

最讓網友震撼的，是這組畫面幾乎沒有任何修圖痕跡。近距離鏡頭下，膚況緊緻透亮、輪廓線條俐落，完全看不出已經55歲。許多網友直呼：「這不是逆齡，是年齡對她完全沒作用。」

不只是外貌，氣場才是她真正凍齡的關鍵

比起外表，更讓人著迷的是李英愛在影片中自然流露的氣質。她向工作人員雙手合十道謝、細心閱讀卡片內容，舉手投足間沒有一絲明星架子。即使身處後台，她依舊保持從容與尊重，這份長年累積的底蘊，正是時間無法奪走的魅力。

廣告 廣告

（圖/ig)

也難怪長期合作的化妝師特地在社群中寫下長文祝福，提到她「在鏡頭前閃耀，在現場卻始終謙遜體貼」，這樣的描述，正好道出李英愛能夠屹立演藝圈數十年的原因。

55歲依舊被稱為女王，因為她從來不是靠年齡定義

從《大長今》到近年的戲劇與公開活動，李英愛的美，從來不是停留在「凍齡」兩個字，而是一種隨著年歲愈發穩定、愈發有力量的存在。

同一套服裝，從國際秀場一路走進後台慶生現場，依舊成立，也再次讓外界意識到——真正的女王，不需要刻意證明什麼，只要站在那裡，就足以讓人信服。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

2026開架美妝黑馬曝光！未來美早C晚A升級版、高絲神級定粧噴霧、Hair Recipe養髮新品聲量飆升

要漂亮也要省錢！7 個「超便宜」變美技巧，養出讓朋友也羨慕的精緻感

舒淇罕曬「林家女子」同框照！合體林心如、林熙蕾被封高含金量友情 網驚：這組合太夢幻！