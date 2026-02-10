黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
55歲李英愛超近鏡側拍照曝光，皮膚光滑透亮！休息時間也勤力敷面膜補水，女明星超嫩肌是這樣保養出來
剛步入55歲的李英愛，近日出席BV大騷時的側拍照曝光，肌膚透亮、皺紋也不多，看起來肌齡真的不像已經是「入五」的年紀！「美魔女」是有特別的防腐體質嗎？也許是因為努力保養護膚所養出來的好肌膚，一起來看李美愛的保養大法，各位努力一點，也可以養成女明星水嫩肌！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
李美愛在個人IG上發布了出席BV大騷的美照，同時也發布一些幕後花絮照片。當中，側拍近鏡拍攝的照片，那光滑的肌膚看起來真的不像是已經踏入55歲年紀的膚質，相信這水嫩肌是下了不少保養功夫，勤敷面膜補水是重要一環，看到李英愛在化妝前休息時間都在敷面膜就知道敷完補完水上妝會更貼服，各位想成為美魔女的朋友，這個補水大法真的不能懶惰。
另外美白的部分也不能缺少，她也成為自己的「人肉廣告牌」，大推自家品牌推出的美白維C營養霜，成份有主打美白的維C，以及沙棘果與玫瑰純露，有效提亮暗沉。同時含有「天然肉毒」之稱的千日菊醇，促進膠原蛋白生成，改善肌膚彈性。加上這品牌是主打健康天然，採用百分百純植物成分提煉，不含防腐劑 、有害表面活性劑、添加劑或其他化學物質，孕婦及敏感肌人士也適用，在物色補濕度高的美白護膚品也可以參考。
除了從護膚品補水，李英愛也從飲食著手去保養招牌水潤透亮的肌膚。她分享過會在每天早上起床後就會空腹喝水，不但有助排出晚間的毒素，亦有助血液循環。李英愛每天至少喝2公升水，讓水感自然地呈現於皮膚上。除了水，她也愛喝綠茶，而綠茶具有抗氧化能力。同時，因為容易感冒，她的手袋裡總是放著薑茶，為身體驅走寒氣，促進血液循環。各位立志要成為美魔女的朋友，把李英愛的保養補濕補水大法學起來吧！
