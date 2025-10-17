54歲李英愛「追星成功」與TXT秀彬合照！肌膚與手臂緊緻度根本是少女，養生保養秘密靠食療

不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
54歲李英愛日前在《W Korea》的活動中，成功「追星」與TXT秀彬合照。照片及當日的同框影片在Threads上瘋傳，看到李英愛的保養力非常強勁，站在年輕偶像旁還是少女一樣，肌膚與手臂也很緊緻，讓網民都大讚李英愛的保養功能好，看起來根本是少女，完全不像是生完兩孩的媽媽！
李英愛自2009年結婚後，漸漸減產，專心關注家庭。不過近期多了機會見到李美愛出席公開場合，如一些時裝騷、品牌宣傳活動等。今次出席活動，更與女兒也喜歡的偶像男團TXT其中一位成員秀彬同框，自拍合照更放到IG上，很可愛的「追星」照，同時也看到李英愛看起來氣息超好，肌膚也很緊緻透亮，跟人說是2、30歲女生都很帶說服力，狀態大勇，完全不覺得她已經出道20多年，年過50的兩孩媽媽。
容貌與身體上可以靠飲食、作息、護膚來調理。李美愛招牌的水潤透亮肌膚，其中相當有效的方法是每天早上起床空腹喝水來調整身體，不但有助排出晚間的毒素，亦有助血液循環。李英愛每天至少喝2公升水，讓水感自然地呈現於皮膚上。除了水，她也愛喝綠茶，而綠茶具有抗氧化能力。同時，因為容易感冒，她的手袋裡總是放著薑茶，為身體驅走寒氣，促進血液循環。
另外，李美愛不時親自下廚，以清淡的飲食為主，避免過油或過鹹的食物。她自己特別喜歡番茄和椰菜花，前者可以令皮膚更有光澤，後者含有大量鐵質，也有飽肚感。番茄和椰菜花均含豐富的維他命C，能改善肌膚粗糙問題。
她亦透露，午餐和晚餐都會吃葡萄，每次大概吃12至14顆，而且要連皮吃。葡萄含有能減去脂肪的白藜蘆醇，而葡萄皮和葡萄籽則能抗衰老，吃一顆就能達到多項功能。
