54歲李英愛「追星成功」與TXT秀彬合照！肌膚與手臂緊緻度根本是少女，養生保養秘密靠食療

54歲李英愛日前在《W Korea》的活動中，成功「追星」與TXT秀彬合照。照片及當日的同框影片在Threads上瘋傳，看到李英愛的保養力非常強勁，站在年輕偶像旁還是少女一樣，肌膚與手臂也很緊緻，讓網民都大讚李英愛的保養功能好，看起來根本是少女，完全不像是生完兩孩的媽媽！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

廣告 廣告

李英愛自2009年結婚後，漸漸減產，專心關注家庭。不過近期多了機會見到李美愛出席公開場合，如一些時裝騷、品牌宣傳活動等。今次出席活動，更與女兒也喜歡的偶像男團TXT其中一位成員秀彬同框，自拍合照更放到IG上，很可愛的「追星」照，同時也看到李英愛看起來氣息超好，肌膚也很緊緻透亮，跟人說是2、30歲女生都很帶說服力，狀態大勇，完全不覺得她已經出道20多年，年過50的兩孩媽媽。

（Getty Images）

（Getty Images）

容貌與身體上可以靠飲食、作息、護膚來調理。李美愛招牌的水潤透亮肌膚，其中相當有效的方法是每天早上起床空腹喝水來調整身體，不但有助排出晚間的毒素，亦有助血液循環。李英愛每天至少喝2公升水，讓水感自然地呈現於皮膚上。除了水，她也愛喝綠茶，而綠茶具有抗氧化能力。同時，因為容易感冒，她的手袋裡總是放著薑茶，為身體驅走寒氣，促進血液循環。

另外，李美愛不時親自下廚，以清淡的飲食為主，避免過油或過鹹的食物。她自己特別喜歡番茄和椰菜花，前者可以令皮膚更有光澤，後者含有大量鐵質，也有飽肚感。番茄和椰菜花均含豐富的維他命C，能改善肌膚粗糙問題。

她亦透露，午餐和晚餐都會吃葡萄，每次大概吃12至14顆，而且要連皮吃。葡萄含有能減去脂肪的白藜蘆醇，而葡萄皮和葡萄籽則能抗衰老，吃一顆就能達到多項功能。

萬綺雯「長腿女神」保養有道迎來55歲生日，網民大讚近照比當年的馬小玲更添女人魅力

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

健康養生：

陳法拉「氣質滿瀉」亮相倫敦電影節！兩孩靚媽穿起超美拖尾裙晚裝，明艷照人的保養秘密全靠運動與飲控

64歲葉蒨文保養狀態極好無喘氣跳唱〈APT.〉！演唱會上穿透視裝背心、對白髮沒焦慮：和阿Lam看上去像雙胞胎

Stephy鄧麗欣42歲生日｜成為由心而發的「中女天花板」、愈活愈好看的保養心法：人開心，看起來沒那麼老