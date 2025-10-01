42歲李荷妮「韓國小姐冠軍」自律減肥20kg：重訓＋帶氧雙管齊下、喝綠色蔬果汁排毒

韓國女星李荷妮曾獲2006年韓國小姐冠軍，憑175cm高挑身材與陽光氣質，成為娛樂圈凍齡女神。42歲的她，今年3月宣布再度懷孕，並於8月24日誕下第二胎，即使在孕期中，她依然自律養生維持完美體態。

70kg減重逆襲：運動飲食雙管齊下

李荷妮曾因大學時期飲食不節制，體重飆升至70kg，令模特兒身形走樣。當時的她決心蛻變，靠高強度運動瘦身20kg！每日2-3小時訓練，包括拳擊、啞鈴肌力舉重、皮拉提及瑜伽，重點雕塑川字腹肌與纖長美腿。飲食上更決心茹素12年，三餐以蔬果沙拉、豆腐、藜麥為主，早餐喝綠色蔬果汁排毒，避免極端節食。她強調：「減重非捱餓，而是均衡飲食養成好習慣。」半年內練回纖腰！

大學保鏢變終身閨蜜！獲金泰希讚正能量滿滿

李荷妮與金泰希情同姐妹，二人是首爾大學音樂系的同窗。當年金泰希出道成為「校園女神」，男同學蜂擁而上，李荷妮自告奮勇當「保鏢」，開路護航，甚至一起滑雪旅行。金泰希不僅鼓勵她進軍娛樂圈，還介紹導演試鏡。至今兩人依然不時互送咖啡車、分享育兒心得，金泰希讚她「正能量滿分」，這份友情如韓劇般溫暖動人！

平日Keep fit keep young：自律養出自信美

李荷妮養生哲學是「運動+飲食+簡單護膚」！她努力不懈健身，每周5次有氧肌力訓練，結合芭蕾拉伸提升柔韌，維持56kg理想體重。護膚方面，以「Less is more」作為宗旨，使用溫和潔面的護膚品，加上每天使用SPF50防曬，加上補水面膜，為皮膚補充水份。化妝偏輕透裸妝，大地色眼影配裸唇，突顯自然五官。用運動提升自信，以健康飲食調養氣色，產後半年立即練回11字腹肌，完全是辣媽典範！

孕期keep fit：安全第一，瑜伽纖體不鬆懈

懷第一胎（39歲）及第二胎（42歲）時，李荷妮邊拍劇邊健身，挺著8個月孕肚仍能劈一字馬，柔韌度相當驚人！懷孕期間，她時常到孕婦專屬健身中心進行輕度瑜伽，以及滑輪機訓練，強化骨盆底肌減產後不適。她提醒各位孕婦運動前需諮詢醫師，安全Keep fit，讓寶寶和媽媽健康雙贏！

