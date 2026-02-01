李蘊遭投訴MV冇影 新歌推不同造形滿足粉絲

【on.cc東網專訊】歌手李蘊（Renee）離婚後活出「第二人生」，重投樂壇再出新歌《屏幕倚賴法則》，日前在觀塘與音樂人見面推介新歌時，她說：「今次首歌係想講關於隔着屏幕嘅關係，現今社會好多人都會拎住個電話，但係其實人與人之間嘅關係應該有溫度嘅，而唔係隔着屏幕嗰種冰冷嘅感覺，好似同虛擬嘅AI拍拖，或者一直隔住嘅電話嘅異地戀，再多嘅甜言蜜語都比唔上一個溫暖嘅擁抱。」

她續說新歌親自填詞，由新相識的音樂人負責作曲：「佢係係直播界嘅朋友，我同佢都係未見過面，哈哈！佢有興趣想幫我寫首歌，之後好快就交咗作品畀我，我好快就填好份詞，所以呢個合作係非常有效率同埋滿意！」

對於上首歌《由自可》的MV以動畫表達而收到不少粉絲「投訴」，指未能看見她真身，她笑謂：「啲粉絲話浪費咗我個靚樣，所以今次特登出樣拍攝！仲有3個形象！其中一個係AI機械人咁樣！好新奇！因為唔可以太多表情！對我嚟講有啲難度！多謝化妝師Karen幫我設計造型！今次一致好評！好開心。」

問到近期AI成全球熱話，她亦覺得AI日漸成潮流，但只要不是濫用就不是壞事，她說：「AI幫咗我哋慳番好多時間去諗嘢！但當然我哋都盡量唔好畀AI去取代人類嘅地位！」而踏入新一年，她望更推出更多音樂及影視作品。另外，早前她返港時跟「老竇」尹光敍舊，還合照留念。

